Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»

Prima trasferta stagionale: appuntamento domenica alle ore 11:00, stadio ‘Ventura’

Trani - sabato 13 settembre 2025 13.06
Si scende in campo per la 2^giornata del campionato di Promozione pugliese - Girone A: la Soccer Trani, reduce dalla schiacciante vittoria contro la Virtus Andria davanti ad una cornice di pubblico d'altre categorie, sarà ospite del Don Uva, vittorioso all'esordio, in extremis, contro il Borgorosso Molfetta. Il match, per l'occasione, si disputerà al 'Gustavo Ventura' di Bisceglie. Attesi circa 350 tifosi tranesi, pronti a riempire e gremire di biancazzurro il settore ospiti, per la prima trasferta stagionale. Calcio d'inizio fissato alle ore 11:00. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza il mister, Fabio Moscelli, e il centrocampista Onofrio Turitto. Ecco le principali dichiarazioni.

Fabio Moscelli: "Ogni domenica cerchiamo di scendere in campo con la massima concentrazione. Don Uva? Conosco parecchi giocatori, non sarà una partita semplice. Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Cambia qualcosa giocare al 'Ventura'? Io dico ai ragazzi che bisogna sapersi adeguare ad ogni tipo di terreno, ad ogni ampiezza. Non ci dobbiamo far condizionare da un campo più grande o più bello, battaglieremo ovunque. Fiorentino? È recuperato, si sta allenando alla grande. Stella? Ha una micro-lesione, non si conoscono i tempi di guarigione."

Onofrio Turitto: "Domenica ho provato delle emozioni fortissime, è stato bello vedere lo stadio così pieno. In cuor mio sapevo e speravo che i tifosi sarebbero venuti in tanti. Vogliamo riaccendere questa piazza. Io veterano? Credo di essere abbastanza maturo, l'importante è fare il bene del Trani. Mediano? Mi sono trovato benissimo, ci alleniamo tanto per questo. Se serve alla causa, posso fare qualunque ruolo, così come tutti i compagni."
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo» La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo» Esordio da incorniciare per i tranesi, davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria In rete per i tranesi Gernone, Manzari, Colombo e Becerri
Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» L’attesa è terminata: appuntamento domenica alle ore 15:30, stadio 'Comunale'
Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani Una tribuna gremita in ogni ordine di posto per accogliere i tranesi
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza! Calcio Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza! Appuntamento alle 20:30, stadio ‘Comunale’ di Trani
Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4 Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4 In rete per i tranesi Morra, Becerri e Chiumarulo, autore di una doppietta
Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani Calcio Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani Il campionato inizierà ufficialmente domenica 7 settembre e finirà domenica 10 maggio
Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara Al 'Ventura' termina 3-1 per la squadra allenata da Di Meo
Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto "
13 settembre 2025 Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto"
Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
13 settembre 2025 Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
"Notte delle Lanterne ": stasera ultimo appuntamento a Trani
13 settembre 2025 "Notte delle Lanterne": stasera ultimo appuntamento a Trani
Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
13 settembre 2025 Due vincitori per la decima edizione del premio Fondazione Megamark
I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
13 settembre 2025 I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
13 settembre 2025 Auto in fiamme all’Eurospin di Trani
Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
13 settembre 2025 Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città
Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
13 settembre 2025 Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani
Scuola "De Amicis ", una festa per la prima campanella
13 settembre 2025 Scuola "De Amicis", una festa per la prima campanella
Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie
12 settembre 2025 Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.