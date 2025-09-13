Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»

Si scende in campo per la 2^giornata del campionato di Promozione pugliese - Girone A:, reduce dalla schiacciante vittoria contro la Virtus Andria davanti ad una cornice di pubblico d'altre categorie, sarà ospite del, vittorioso all'esordio, in extremis, contro il Borgorosso Molfetta. Il match, per l'occasione, si disputerà al '' di Bisceglie., pronti a riempire e gremire di biancazzurro il settore ospiti, per la prima trasferta stagionale.. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza il mister, Fabio Moscelli, e il centrocampista Onofrio Turitto. Ecco le principali dichiarazioni.: "Ogni domenica cerchiamo di scendere in campo con la massima concentrazione. Don Uva? Conosco parecchi giocatori, non sarà una partita semplice.. Cambia qualcosa giocare al 'Ventura'? Io dico ai ragazzi che bisogna sapersi adeguare ad ogni tipo di terreno, ad ogni ampiezza. Non ci dobbiamo far condizionare da un campo più grande o più bello,. Fiorentino? È recuperato, si sta allenando alla grande., non si conoscono i tempi di guarigione.": "Domenica ho provato delle emozioni fortissime, è stato bello vedere lo stadio così pieno. In cuor mio sapevo e speravo che i tifosi sarebbero venuti in tanti.. Io veterano? Credo di essere abbastanza maturo, l'importante è fare il bene del Trani. Mediano? Mi sono trovato benissimo, ci alleniamo tanto per questo. Se serve alla causa,, così come tutti i compagni."