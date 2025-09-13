Calcio
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
Prima trasferta stagionale: appuntamento domenica alle ore 11:00, stadio ‘Ventura’
Trani - sabato 13 settembre 2025 13.06
Si scende in campo per la 2^giornata del campionato di Promozione pugliese - Girone A: la Soccer Trani, reduce dalla schiacciante vittoria contro la Virtus Andria davanti ad una cornice di pubblico d'altre categorie, sarà ospite del Don Uva, vittorioso all'esordio, in extremis, contro il Borgorosso Molfetta. Il match, per l'occasione, si disputerà al 'Gustavo Ventura' di Bisceglie. Attesi circa 350 tifosi tranesi, pronti a riempire e gremire di biancazzurro il settore ospiti, per la prima trasferta stagionale. Calcio d'inizio fissato alle ore 11:00. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza il mister, Fabio Moscelli, e il centrocampista Onofrio Turitto. Ecco le principali dichiarazioni.
Fabio Moscelli: "Ogni domenica cerchiamo di scendere in campo con la massima concentrazione. Don Uva? Conosco parecchi giocatori, non sarà una partita semplice. Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Cambia qualcosa giocare al 'Ventura'? Io dico ai ragazzi che bisogna sapersi adeguare ad ogni tipo di terreno, ad ogni ampiezza. Non ci dobbiamo far condizionare da un campo più grande o più bello, battaglieremo ovunque. Fiorentino? È recuperato, si sta allenando alla grande. Stella? Ha una micro-lesione, non si conoscono i tempi di guarigione."
Onofrio Turitto: "Domenica ho provato delle emozioni fortissime, è stato bello vedere lo stadio così pieno. In cuor mio sapevo e speravo che i tifosi sarebbero venuti in tanti. Vogliamo riaccendere questa piazza. Io veterano? Credo di essere abbastanza maturo, l'importante è fare il bene del Trani. Mediano? Mi sono trovato benissimo, ci alleniamo tanto per questo. Se serve alla causa, posso fare qualunque ruolo, così come tutti i compagni."
