Eccellenza pugliese, la Phoenix Trani conquista la Coppa Puglia

È trionfo in casa Phoenix Trani che conquista per la prima volta nella sua storia, da poco iniziata, la fase regionale della Coppa Puglia. Una scommessa vinta dalla società tranese che in poco più di un anno e mezzo ha già un importante trofeo nella sua bacheca.Già ipotecata nella sfida contro il Molfetta, ieri le ragazze guidate da mister Strippoli hanno conquistato di fatto la coppa grazie alla netta vittoria per 8-0 contro il Nitor Brindisi. A segno Labianca (2), Mariano G. (1), Pellegrino (1), Vitale (1) e Maffei (3) per una prestazione di livello di tutta la squadra.Soddisfatto di come le ragazze abbiano affrontato il match l'allenatore Aldo Massimo Strippoli che commenta: "Era importante far bene perché avevamo due risultati utili per poter conquistare la matematica conquista della competizione. Ho spiegato alla mia squadra che quando si entra in campo esiste un unico obiettivo e il risultato finale dimostra che, nonostante i tre gol del primo tempo, siamo rientrati in campo ancora più motivati. Esprimo la mia soddisfazione e la mia gioia per la conquista del trofeo, ma questo è solo l'inizio di un percorso. Ora dobbiamo pensare a migliorarci ed a prepararci per le sfide future".Come detto, la Phoenix Trani è una realtà giovane del calcio femminile pugliese, ma sta dimostrando a livello societario, organizzativo e tecnico di saper fare molto bene: "Questo è un momento speciale per noi, siamo davvero contenti - commenta il presidente Giovanni Angarano -. È il primo trofeo di una società nata appena un anno e mezzo fa in piena emergenza Covid ed è il frutto del grandissimo lavoro fatto da tutti quanti, dalla dirigenza, dal mister con lo staff tecnico ma soprattutto dalle giocatrici che si applicano con passione. Questa vittoria, in un momento così difficile per il calcio in generale ma ancor di più per il calcio femminile, ci dà speranza ed energia per il futuro".