Ecco "El Puma": Baba Dignè è della UTD Sly Trani

Quantità, corsa e impressionanti doti atletiche. La UTD Sly Trani comunica di aver rinnovato l'accordo con Ababacar Sadikh Diagne, conosciuto ormai da tutti come «Baba». Il centrocampista di origine senegalesi vestirà la maglia biancazzurra numero 88.BaBa Diagne, classe 1988, arrivato in Italia da ormai nove anni, è uno dei giocatori più esperti dei campionati dilettantistici pugliesi. Ha vestito la maglia, in Eccellenza Pugliese, di Mola, Team Altamura, Omnia Bitonto e Corato prima di sposare a dicembre 2018 il progetto UTD Sly in Prima Categoria, ottenendo due promozioni consecutive con la società del Presidente Danilo Quarto.Il centrocampista biancazzurro ha commentato: «Questa società mi ha dato tanto e non potevo non ripartire da qui. Non vedo l'ora di essere a Trani e vestire questi colori, mi emoziona pensare a uno stadio pieno».Anche il DG Pierluigi De Lorenzis ha mostrato la sua soddisfazione: «È stato uno dei punti fermi nelle passate stagioni. Ha disputato praticamente tutte le partite negli scorsi campionati ed è stato imprescindibile lì in mezzo al campo. Siamo contenti di ripartire da lui».