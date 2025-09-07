Soccer Trani - Foto Maria Prudenza Nugnes
Soccer Trani - Foto Maria Prudenza Nugnes
Calcio

Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria

In rete per i tranesi Gernone, Manzari, Colombo e Becerri

Trani - domenica 7 settembre 2025 17.28
Esordio da sogno per la nuovissima Soccer Trani del presidente Pace: davanti ad una cornice di pubblico da altre categorie, i tranesi si impongono con un netto 4-0 ai danni della Virtus Andria. Tanto entusiasmo, tribuna gremita in ogni ordine di posto, con la gradinata che, al netto delle restrizioni, non ha fatti mancare il proprio supporto. In rete per i biancazzurri Gernone, Manzari e Colombo.

CRONACA: Al 'Nicola Lapi' di Trani si affrontano Soccer Trani e Virtus Andria, match valevole per la 1^giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A. Mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 di partenza con Straziota tra i pali, in difesa Cassano, Montrone e Cantalice. In mediana spazio a Gernone, Turitto e Prekducaj. Sulle fasce agiscono Colombo e Daddabbo mentre, in attacco, confermato il duo Manzari-Morra.

Al 3' primo squillo del match con Morra che, in area di rigore, cerca lo scavetto, alto di poco. La Soccer Trani spinge alla ricerca del vantaggio: al 13' punizione di Turitto per Montrone che, di testa, non inquadra la porta. Al 14' i tranesi passano meritatamente in vantaggio: eurogol dalla distanza di Gernone, con un mancino che bacia la traversa e batte Lacerenza: 1-0. Gli uomini di Moscelli hanno il completo pallino del gioco, con gli ospiti in difficoltà a superare la metà campo. Al 29' caos nell'area di rigore ospite: Colombo si avventa verso la rete, fermato dal difensore, l'arbitro non ravvisa il fallo; sulla respinta Morra prova la conclusione, respinta anch'essa. Al 35' Manzari si divora il raddoppio: scatto sulla fascia di Colombo che, al momento giusto, serve il '9', ipnotizzato dall'estremo portiere della Virtus Andria, a pochi passi dalla porta. Due minuti più tardi giocata ubriacante sulla fascia di Turitto, traversone perfetto che però non trova compagni pronti all'appuntamento. Al 41' ennesimo sprint di Colombo, cross rasoterra per Morra, velo per Manzari che, con una rasoiata mancina, sfiora la rete. Al 44' Montrone, su sviluppi di corner, tenta la rovesciata: traiettoria che si stampa sulla traversa. La prima frazione termina 1-0 per la Soccer Trani.

Al 48' la Soccer Trani raddoppia: imbucata per Gennaro Manzari che, a tu per tu, con Lacerenza, non può sbagliare: 2-0. Al 55' i tranesi calano il tris: cross lungo di Daddabbo per Colombo che, con un forte e preciso destro, trafigge ancora Lacerenza, scatenando il 'Comunale': è 3-0. I padroni di casa hanno il completo dominio del gioco, con gli ospiti che non si affacciano praticamente mai dalle parti di Straziota. Al 78' Morra, a pochi metri dalla porta, viene atterrato, ma l'arbitro sceglie - ingiustamente - di lasciar correre. Due minuti più tardi prova la botta dalla distanza Becerri, palla fuori. Al 90+2 la Soccer Trani segna la rete del definitivo 4-0: traversone dalla corsia di Cassano, sul secondo palo si fa trovare pronto Becerri che, con un destro al volo, trafigge ancora Lacerenza: 4-0. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Soccer Trani batte Virtus Andria 4-0.
  • soccer trani
