Calcio femminile, l’Apulia vince contro il Crotone per 2-1

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Nella quinta giornata di campionato di serie C nazionale, il Trani affronta il Crotone a pari punti al secondo posto in classifica. La formazione guidata da mister Mannatrizio parte subendo subito un goal dalla squadra ospite. Al quarto minuto il Crotone passa infatti in vantaggio a causa di uno svarione difensivo del Trani.È sempre il Crotone a rendersi pericoloso dopo pochi minuti ma questa volta la formazione ospite sbaglia di poco la rete del raddoppio. Da questo punto in poi il Trani vive un momento di riscatto e fino a fine primo tempo è solo la formazione biancazzurra a gestire la partita. Il risultato tuttavia non cambia e alla fine dei 45 minuti si va a riposo sull'1-0 per la squadra avversaria.La partenza della ripresa, invece, è tutto un monologo tranese: arrivano subito due goal nell'arco dei primi sei minuti: prima Isabel Sgaramella, poi su rigore del bomber Laura Rus, il Trani ribalta la gara e si limita a gestire fino alla fine del match.