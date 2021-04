Finisce 1- 1 la trasferta dell'Apulia Trani a Chieti

Termina con il pareggio di 1 – 1 la trasferta dell'Apulia Trani sul campo della capolista Chieti, nella 15esima giornata del girone C del Campionato nazionale di calcio femminile: per le ragazze di mister Mannatrizio è di certo un ottimo punto, anche se rimane l'amaro in bocca per non essere riuscite a mantenere il vantaggio raggiunto al 10' del primo tempo, con il bellissimo goal messo a segno dalla portoghese Joana De Almeida Cuhna.Il pareggio è infatti è arrivato intorno alla mezz'ora su calcio di rigore, fischiato in maniera un po'…generosa dall'arbitro a favore delle padrone di casa.Nel secondo tempo una sfida molto aperta da entrambe le parti, che però non ha portato le biancoazzurre a sbloccare il risultato. E così finisce in parità fra Apulia Trani e Chieti, che perde il primato in classifica.