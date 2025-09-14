È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva

, grazie alla splendida rete di Lucarelli. Tantissima sofferenza per i tranesi, al termine di una partita più che complicata. Due vittorie su due, cinque gol fatti, zero subiti.Promozione, si scende in campo per la 2^giornata di campionato: al 'Gustavo Ventura' si affrontano Don Uva e Soccer Trani. Mister Fabio Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, difesa composta da Antonacci, Montrone (Capitano) e Cantalice. In mediana confermati Gernone, Turitto e Prekducaj mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e Lucarelli. In attacco fiducia al tandem Morra-Manzari.Avvio di gara abbastanza vivace, con le due squadre che si affrontano a viso aperto.Seguono dieci minuti di equilibrio, con i padroni di casa che provano a crearsi qualche opportunità, respinte dalla retroguardia tranese. Al 33' il Don Uva recrimina un calcio di rigore, non ravvisato dal direttore di gara. Al 38' ripartenza potenzialmente pericolosa della Soccer Trani, Gernone si incarta sul più bello. Al 44' punizione dal limite di Bruno, palla alta sopra la traversa. La prima frazione termina con il vantaggio dei tranesi.Alla ripresa, mister Moscelli, opta per due forze fresche: dentro Fiorentino e D'Addabbo, fuori Gernone e Prekducaj. Al 47' punizione insidiosa di Bruno, attento Straziota che respinge. Al 56' grandissima opportunità per la Soccer Trani: cross di Lucarelli, sfonda precisa di Morra per Manzari che, per un centimetro, non arriva puntuale all'appuntamento. Al 58' intervento provvidenziale di Troilo sul destro preciso di Turitto. Al 73' la Soccer Trani finisce in 10 uomini: rosso diretto per proteste ai danni di Becerri, già graziato qualche minuto prima. Al 78' tentativo di Antonacci su corner, palla alta. All'80' il Don Uva si divora la rete del pareggio con Petrignani. Al 90+2 Straziota compie un vero e autentico miracolo sulla conclusione ravvicinata dei padroni di casa. La partita non regalerà ulteriori emozioni: Soccer Trani batte Don Uva 0-1.