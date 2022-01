Goleada romana per l'Apulia Trani: 2- 10 sul campo del Grifone Gialloverde

Una vera e propria goleada dell'Apulia Trani sul campo del Grifone Gialloverde: il recupero del mercoledì è infatti terminato 2-10 per le tranesi, che così conquistano il secondo posto in classifica.Diciamo subito che le reti sono state messe a segno da Colesnicenco, Rus (3), Chiper, Bistrian (3), Chiapperini e Sgaramella. La cronaca parla di un buonissimo primo tempo dell'Apulia Trani: sul campo del Grifone le ragazze di mister sviluppano bel gioco palla a terra e sulle fasce realizzando ben sei marcature. Partono subito forte le ragazze di Mannatrizio che sfiorano il gol in due circostanze prima del 20' quando Colesnicenco sbloccherà la gara; poi il pareggio del Grifone Gialloverde. Le altre marcature della frazione portano la firma di bomber Rus autrice di una tripletta, di Chiper e di Bistrian. Da segnalare sull'1-3 un palo di Bistrian.Nel secondo tempo la musica non cambia con il settimo gl tranese firmato Chiapperini. All'56' accorcia le distanze il Grifone Gialloverde con Piermattei autrice di una doppietta. Sul 2-7, torna a scatenarsi l'Apulia Trani che trova l'ottavo gol con Bistrian su rigore, il nono con Sgaramella e il decimo ancora con Bistrian in contropiede. Il match termina 2-10 per le ragazze di Mannatrizio.