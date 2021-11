I Pulcini 2011 della Soccer Trani tra le big del torneo Universal Youth Cup

Il week end calcistico della Soccer Trani ha riservato un'altra bellissima sorpresa nella storia calcistica tranese.Dopo l'esperienza vissuta nel 2019 dal gruppo guidato da mister Gianni Di Leo, anche i Pulcini 2011 diretti da mister Davide Stella hanno guadagnato il pass per andare a Forte dei Marmi dal 15 al 18 aprile 2022 per partecipare alla decima edizione di questo prestigioso torneo di calcio Under 11 che popola i campi della Versilia nel consueto periodo di Pasqua.Si tratta di una vetrina importante a cui partecipano squadre professionistiche e dilettantistiche provenienti da tutto il mondo.Domenica presso il centro sportivo Divi Sport di Ruvo di Puglia i Pulcini della Soccer sono stati incredibili: hanno conquistato il primo posto al termine di un percorso combattuto ed emozionante, iniziato dalle prime ore della mattina, mettendo in campo tanta determinazione ed energia.Dopo essersi classificati al secondo posto del proprio girone con tre vittorie e un pareggio, per i pinnacoli campioni è iniziato un percorso che li ha visti imporsi in ogni scontro diretto, con i pari età della Nicassio Bari, Ponte Lama e Levante Azzurro, fino alla finale contro la Nuova Taras Taranto finita con il risultato di 4 a 3: ancora una volta i piccoli hanno dimostrato determinazione e lucidità, nonostante la stanchezza.Al triplice fischio finale è esplosa una festa in campo e sugli spalti con il grande applauso collettivo ai nostri campioni che hanno sollevato la coppa davanti ai loro sostenitori.Meritato premio individuale anche per Giuseppe Pappolla, risultato capocannoniere e miglior giocatore del torneo.Gioia, felicità e commozione hanno fatto da cornice a questo bellissimo momento!"Grande soddisfazione per il risultato raggiunto: la Puglia sarà rappresentata per la seconda volta dalla Soccer Trani alla fase finale di un torneo, diventato ormai un vero punto di riferimento per il calcio giovanile. Questa vittoria dimostra che il nostro settore giovanile è in forte crescita: con il lavoro costante si ottengono importanti risultati. I ragazzi hanno raggiunto questo meritato traguardo grazie all'impegno e allo spirito di squadra che li contraddistingue."- le parole dello staff a fine gara.Il sogno per Felice Stella, Emanuele Pappolla, Luigi Soldano, Saverio Lomolino, Bartolomeo Di Pilato, Michele Sansaro, Giuseppe Cormio, Giuseppe Pappolla, Davide Baldassarre, Michele Curci, Musacco Antonio è diventato realtà….ora il pensiero vola a Forte dei Marmi dove ad attendere i nostri Pulcini ci saranno 64 squadre tra le quali Juventus, Milan, Atalanta, Chelsea, Paris SG, Ajax, Fiorentina, Roma, Sampdoria e tante altre, il meglio del calcio italiano ed internazionale.Un'esperienza magica che rimarrà nel cuore di ognuno di loro.