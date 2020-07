Il numero dieci per eccellenza: anche Piero Zotti è ora un biancazzurro

Perché ci sono giocatori che non hanno bisogno di essere raccontati. Sono i gesti e i gol a raccontarli e a descriverli. Un simbolo per il calcio pugliese. Il numero dieci per eccellenza. Il maestro della nostra regione. Ora è pronto a scrivere un altro vincente capitolo, l'ennesimo della sua lunghissima carriera, questa volta nella magnifica Trani! Oltre 250 gol in carriera, nella UTS Sly Trani: Piero Zotti.