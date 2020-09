Il presidente Quarto «da re a servo»: protesta il gruppo ultras "Veterani"

«Visto lo scempio accaduto nella serata di sabato 8 agosto con la scomparsa ingiustificata del re Danilo Quarto, ormai declassato da tutti noi a servo, dopo aver illuso tifosi e popolo tranese con progetti da far sognare chiunque, è giunta l'ora di far sentire la nostra voce». Così il neo gruppo di tifosi "Veterani", nato a supporto della UTD Sly Trani, protesta deluso dalla scelta del presidente Quarto di abbandonare il progetto.«Non possiamo - continua il gruppo - rimanere inermi nei confronti di chi ha voluto prendersi gioco della nostra fede infangando i nostri gloriosi colori. Chiunque ami questa città, oggi alle ore 16.30, presso lo stadio comunale (sotto la dogana) ci sarà un incontro a titolo personale tra tutti i veri tranesi che vogliono protestare contro questo personaggio. Nè Veterani, nè Irascibili, nè Gba, nè 1929. Tutti uniti nel nome di Trani, difendiamo la nostra città».Il gruppo degli Irascibili, inoltre, ha convocato la stampa per rilasciare una dichiarazione su quanto accaduto in queste ore e sul dietrofront del gruppo Sly. L'appuntamento è sempre allo stadio alle ore 16.30.