Il Taranto FC 1927 investe nel calcio femminile e sceglie l’Apulia Trani

È stato dunque raggiunto l'importante accordo tra il Vice Presidente biancoazzurro Carlo Uva e il club rossoblù del numero uno Massimo GioveLe due società di fatto si sono accordate per la stagione in corso e quella 2022-23 con gli obiettivi comuni di promozione e di sviluppo del calcio femminile sul territorio.Inoltre per dare maggiore visibilità all'importante accordo raggiunto tra le due società, in occasione del derby tra Taranto e Virtus Francavilla, giocato ieri sera alle 21 allo stadio "Iacovone", c'è stata una passerella delle atlete della prima squadra e del settore giovanile tranese dell'Apulia Trani proprio qualche istante prima dell'inizio del match.L'Apulia Trani ci tiene a ringraziare anche la società STP, punto di riferimento nei trasporti pugliesi, che è stata partner della giornata.