Il tranese Antonio Destino convocato dal Real Madrid per il Creator Camp

Dopo essere stato osservato dai tecnici del Clinics del Real Madrid Destino ha la possibilità di allenarsi l'1 Marzo a Torino presso il Z5 per il torneo nazionale del CFRM.Stiamo parlando di Destino Antonio, classe 2005, attualmente tesserato per il Pontelama Trani, che quest'estate si è messo in mostra nella settimana del Clinics del Real Madrid evento che ha avuto un grande richiamo a livello locale dove ha visto la presenza di ragazzi provenienti da tutta la Bat, dove i partecipanti hanno avuto modo di allenarsi secondo i principi e le tecnologie del club più titolato al mondo.Il ragazzo segnalato direttamente dai tecnici ha impressionato per doti tecniche e qualità umane e sociali all'interno del gruppo Antonio sarà impegnato l'1 Marzo 2020 nelle finali del Creator Camp che si svolgerà a Torino presso il Z5, struttura del mister dei Galattici, Zinedine Zidane.E' una grandissima esperienza per il nostro concittadino che si giocherà tutto nei tornei finali, per vincere un biglietto per Madrid ed essere osservato dai responsabili spagnoli. Aldilà di tutto sarà una bellissima esperienza e gli auguriamo il meglio per questo giovane ragazzo tranese