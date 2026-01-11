Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri

Vittoria soffertissima peer i tranesi: espulsi Moscelli e Montrone

Trani - domenica 11 gennaio 2026 18.04
La Soccer Trani soffre, ma il solito Becerri decide la sfida contro il Don Uva, terminata 1-0. Con questa vittoria, i tranesi salgono a quota 53 punti in classifica, mantenendo il distacco di 13 punti dal secondo posto. Ingenuità per Moscelli e Montrone.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 19esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Don Uva. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con Straziota tra i pali, Cassano, Montrone e Stella in difesa. A centrocampo agiscono Gernone, Faliero e Prekducaj mentre, sulle fasce, spazio a Lucarelli e D'Addabbo. In attacco Manzari e Chiumarulo.

Al 6' il Don Uva va vicinissimo il vantaggio, con un destro dalla distanza di D'Addato che sfiora i pali. Al 15' discesa di Lucarelli sulla fascia, cross in mezzo respinto prontamente da Murolo. Partita piuttosto equilibrata, con gli ospiti leggermente più in partita rispetto ai tranesi. Al 28' D'Addabbo tenta il mancino, troppo debole per impensierire Troilo. Al 40' pennellata di Lucarelli, nessun compagno pronto ad intervenire. Termina una prima frazione piuttosto deludente: è 0-0 tra Soccer Trani e Don Uva.

Al 47', su sviluppi di corner, la sfera termina sui piedi di stella, sinistro masticato bloccato da Troilo, decisivo anche qualche istante seguente, questa volta su Prekducaj. Al 49' destro dalla distanza di Gernone, traiettoria larga di pochissimo. Seguono venti minuti piuttosto piatti, con numerosissimi errori tecnici da parte della Soccer Trani, in netta difficoltà quest'oggi. Al 68' i tranesi sbloccano la gara: grande cross di Rizzi sul secondo palo, dove si fa trovare pronto Becerri, che trafigge Troilo: 1-0. Al 72' Montrone si fa ingenuamente espellere per proteste, Trani in 10. Al 75' il Don Uva avrebbe pareggiato i conti, ma il direttore di gara annulla per carica su Straziota. Espulso anche Moscelli. Nel finale i biscegliesi sfiorano il pari. Termina qui: Soccer Trani 1-0 Don Uva.
