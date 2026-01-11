Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri

Lasoffre, ma il solitodecide la sfida contro il, terminata. Con questa vittoria, i tranesi salgono a quotain classifica, mantenendo il distacco di 13 punti dal secondo posto. Ingenuità per Moscelli e Montrone.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 19esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Don Uva. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con Straziota tra i pali, Cassano, Montrone e Stella in difesa. A centrocampo agiscono Gernone, Faliero e Prekducaj mentre, sulle fasce, spazio a Lucarelli e D'Addabbo. In attacco Manzari e Chiumarulo.Al 6' il Don Uva va vicinissimo il vantaggio, con un destro dalla distanza di D'Addato che sfiora i pali. Al 15' discesa di Lucarelli sulla fascia, cross in mezzo respinto prontamente da Murolo. Partita piuttosto equilibrata, con gli ospiti leggermente più in partita rispetto ai tranesi. Al 28' D'Addabbo tenta il mancino, troppo debole per impensierire Troilo. Al 40' pennellata di Lucarelli, nessun compagno pronto ad intervenire. Termina una prima frazione piuttosto deludente: è 0-0 tra Soccer Trani e Don Uva.Al 47', su sviluppi di corner, la sfera termina sui piedi di stella, sinistro masticato bloccato da Troilo, decisivo anche qualche istante seguente, questa volta su Prekducaj. Al 49' destro dalla distanza di Gernone, traiettoria larga di pochissimo. Seguono venti minuti piuttosto piatti, con numerosissimi errori tecnici da parte della Soccer Trani, in netta difficoltà quest'oggi.Al 72' Montrone si fa ingenuamente espellere per proteste, Trani in 10. Al 75' il Don Uva avrebbe pareggiato i conti, ma il direttore di gara annulla per carica su Straziota. Espulso anche Moscelli. Nel finale i biscegliesi sfiorano il pari. Termina qui: