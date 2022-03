L'Apulia si prepara al derby di giovedì contro il Lecce

Veste con onore e grande passione la maglia dell'Apulia Trani dal 2002, l'espertissima centrocampista centrale Dina Manzi che presenta il derby di giovedì con il Lecce iniziando con una battuta sulla bella vittoria di domenica con la Roma Decimoquarto: "Anche in condizioni meteorologiche difficili le mie compagne, domenica, sono riuscite a disputare una grande partita. Sono orgogliosa di avere in squadra alcune giocatrici straniere che ci stanno dando, davvero, una grande mano così come sono orgogliosa del gruppo che abbiamo creato e del grandissimo lavoro svolto dal Direttore Sportivo Carlo Una. Perciò sono convinta che ci leveremo delle belle soddisfazioni".Un derby sentito quello con il Lecce che le tranesi stanno preparando con grande dedizione…:"Questo derby lo sentiamo già da due settimane e stiamo lavorando molto per prepararlo al meglio: siamo pronte e consapevoli che dovremo dare il mille per mille".Che avversario è questo Lecce?:"Si tratta di una formazione molto rognosa e vivace. Inoltre le salentine si sono rinforzate parecchio. Mi aspetto una bella gara sia da giocare che da vedere".Qual è il segreto per provare a vincere questa serie C?:"Dobbiamo essere un gruppo sempre affiatato: fino ad ora lo siamo sempre stato. Personalmente credo tantissimo nel raggiungimento dell'obiettivo. Daremo filo da torcere al Chieti".