L'Apulia Trani pronta a sfidarsi con il Monreale

Sarà una domenica finalmente diversa, con il pubblico, con l'emozione e l'adrenalina che caratterizza questo sport. Sarà un piccolo assaggio di ritorno alla normalità anche per il calcio femminile. L'Apulia Trani, impegnata nella penultima giornata del girone D del campionato di serie C Nazionale Femminile, ospiterà al Comunale di Trani l'ostica compagine del Monreale.Le siciliane in cerca di punti salvezza arrivano in Puglia dopo il pareggio della scorsa settimana contro la diretta concorrente Sant'Egidio. Una gara da non sottovalutare per le ragazze di mister Francesco Mannatrizio.Per l'accesso allo stadio di Trani, come da disposizioni ci saranno disponibili 250 posti, sarà necessario prenotarsi inviando un messaggio attraverso le pagine Instagram e Facebook della società o al numero 331 9837613 entro le 20 di sabato 5.