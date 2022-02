L'Apulia Trani si prepara ad affrontare la Roma Decimoquarto

Dopo due settimane senza giocare, in casa Apulia Trani è arrivato il momento di tornare in campo per affrontare la sfida con la Roma Decimoquarto. A presentare il match è il tecnico biancoazzurro Francesco Mannatrizio: "Il gruppo è stato diviso in duo visto che alcune ragazze sono state in nazionale mentre le altre, qui, hanno affrontato un buonissimo lavoro atletico. Non ho squalificate, ne infortunate ma soltanto da verificare la condizione delle atlete che sono tornate dalle rispettive nazionali".Presentiamo la partita di domenica: "Roma Decimoquarto è una formazione che abbiamo affrontato più volte e che in questo periodo è cresciuta. E' stata l'unica squadra ad aver messo in difficoltà il Chieti e quindi, per via di tanti fattori, non sarà una partita facile".Il segreto per provare a vincere questo campionato…: "Dobbiamo lavorare sempre insieme e avere tanta fortuna. Purtroppo se Chieti continuerà così dovremo accontentarci del secondo o terzo posto. Al momento le abruzzesi la stanno facendo da padrona".