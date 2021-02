L'Apulia Trani si prepara alla gara contro il Monreale

Resta una delle trasferte più lunghe e complicate da affrontare che arriva in un momento particolare per l'Apulia Trani ancora alle prese con i recuperi dai problemi muscolari di alcune atlete. Domenica la formazione tranese affronterà in Sicilia il Monreale, squadra palermitana reduce della bella vittoria in trasferta della scorsa settimana.Le biancazzurre per questo appuntamento ritrovano tra i pali la statunitense Kathleen Duwve, ferma negli ultimi due turni, e rientra in gruppo anche il difensore Ivana Cottino, uscita in barella durante la sfida contro il Pascara, ma non certa di trovare un posto da titolare proprio per le sue condizioni fisiche. A centrocampo non ci sarà il nuovo acquisto Jessica Simao ma recupera Silvia Cagiano, seppur non ancora al meglio. Nel reparto offensivo, invece, l'unico ballottaggio è tra Jenny Di Benedetto e Lidia Contreras Carbonell, quest'ultima sempre in fase di recupero per un fastidio muscolare.Tra le due compagini c'è solo un punto di differenza, in una classifica ancora molto incerta e che questa settimana vedrà la capolista Palermo osservare il turno di riposo e le quattro inseguitrici scontrarsi tra di loro (Lecce women-Res Roma e Pescara Femminile-Chieti Femminile). Di questa situazione potrebbe approfittare proprio la squadra tranese che con i tre punti riuscirebbe a fare un salto in avanti di ben due posizioni.