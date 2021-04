L'Apulia Trani si prepara alla sfida contro il Palermo Women

Per la 14^ giornata del campionato femminile di serie C nazionale girone D, l'Apulia Trani affronta al Comunale, ore 15.00 di domenica 11 aprile, il Palermo Women. Dopo due settimane di stop, servite per recuperare le infortunate e soprattutto per smaltire la delusione della sconfitta di misura contro la capolista Res Roma, le biancazzurre guidate da mister Francesco Mannatrizio dovranno vedersela con un'altra ostica avversaria.Le siciliane, infatti, sono seconde in classifica ad un solo punto proprio dalla formazione romana e si stanno giocando la promozione. Le tranesi sono comunque intenzionate a far bene e a riscattare l'1-0 dell'andata in terra siciliana.L'undici titolare per la sfida di domenica sembra già quasi definito anche se ci sono ancora due ballottaggi da sciogliere per l'allenatore tranese. In porta ci sarà Tiziana Mariano, mentre in difesa troverà spazio dal primo minuto Alessia Sibilano che affiancherà le titolarissime Delvecchio, Spallucci e Cottino.La gara sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Apulia Trani.