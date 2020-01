La Asd Città di Trani asfalta la capolista Levante Azzurro Bari con un rotondo 5-1

La Asd Città di Trani 2019 nel big match dell'ottava giornata di campionato asfalta la capolista Levante Azzurro Bari con un rotondo 5-1. La squadra del presidente Franco Giusto allenata dal neo mister Luciano Leonino ha sfoderato una prestazione superlativa chiudendo in vantaggio il primo tempo già con un rotondo 4-0. Nella ripresa dopo il 5-0 ed un rigore sbagliato la squadra ospite trova il goal della bandiera dopo che la squadra di casa ha sfiorato per ben tre volte altre marcature.Le reti sono state realizzate per la squadra di casa dal Tranese Agostino Pastore su punizione magistrale dal limite. Dal capocannoniere del campionato Giuseppe Cesareo. E tripletta del georgiano Ilia Beroshlivi, calciatore di elevate qualità.