La capolista vince ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena

Quattro vittorie su quattro per i tranesi: in rete Chiumarulo e Morra

Trani - domenica 28 settembre 2025 17.46
La capolista vola ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena, raggiungendo dodici punti in classifica su altrettanti disponibili. Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Moscelli, che allungano anche dal secondo posto. Da segnalare l'incredibile supporto della tifoseria tranese, con oltre duecento tifosi al seguito.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 4^giornata di campionato: allo stadio 'Madre Pietra' di Apricena si affrontano Atletico Apricena e Soccer Trani, rispettivamente seconda e prima della classifica: per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cantalice in difesa. In mediana spazio a Fiorentino, Turitto e Prekducaj mentre, sulle fasce, agiscono Becerri e Cassano. In attacco spazio e fiducia al duo Chiumarulo-Morra.

Inizio di gara a tinte biancazzurre, con la Soccer Trani subito in avanti. Al 10', la Soccer Trani passa in vantaggio: cross di Turitto per Chiumarulo che inchioda di testa, trafiggendo il portiere di casa: 0-1. Al 17' ripartenza pericolosa condotta da Colombo - appena entrato al posto dell'infortunato Becerri - che, al momento giusto, serve Morra, destro debole facilmente bloccato da Benhmid. Al 22' i tranesi vanno vicinissimi al raddoppio, salvataggio provvidenziale di Caruso sulla conclusione a botta sicura di Turitto. Cento secondi più tardi è ancora Colombo a rendersi pericoloso in contropiede, destro respinto ancora dall'estremo difensore dell'Apricena. Al 35' prova il sinistro Chiumarulo, palla che sorvola la porta. Al 42' la Soccer Trani trova la rete del raddoppio: destro di Turitto, parata di Benhmid, la sfera arriva sul sinistro di Colombo che lascia partire una pennellata per Morra che, ancora di testa, batte il portiere: è 0-2. La prima frazione termina con il doppio vantaggio tranese.

Al 50' la Soccer Trani va vicinissima al tris: ripartenza condotta dal duo Prekducaj-Morra che, entrato in area di rigore, serve Turitto che, con il destro, non inquadra lo specchio. Al 57' l'Apricena si divora il gol: errore difensivo che spalanca le porte a Sticozzi che sbaglia clamorosamente. Sessanta secondi più tardi riparte Colombo, conclusione debole. Al 65' arriva la doppia ammonizione per Ferrandino, Apricena in 10. Al 75' i padroni di casa riaprono il match: punizione splendida di Fatone che spiazza Straziota: 1-2. All'81' la Soccer si affaccia in zona offensiva, con un mancino di Morra che termina alto. L'Apricena spinge alla ricerca del pari: all'83' ci prova Valenti, deviazione di Montrone. La Soccer Trani resiste fino al triplice fischio: al 'Madre Pietra' termina 1-2.
