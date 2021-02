La giocatrice portoghese Jéssica Filipa Baião Simão entra nell'Apulia Trani

L'Apulia Trani è lieta di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice portoghese Jéssica Filipa Baião Simão.Jéssica, classe 1994, nata a Lisbona, è una centrocampista versatile.Dotata di una buona tecnica e visione di gioco, è in grado di occupare diverse posizioni in mezzo al campo; davanti alla difesa, accanto a un mediano, o due, mezzala e alle spalle della punta. Ciò le consente di inserirsi spesso nell'area di rigore avversaria, ma anche di essere lucida nel trovare le compagne e avere il controllo della situazione e dirigere il reparto.Cresciuta nell'Arsenal 72, club di Algueirão - Mem Martins, nei pressi della capitale lusitana, ha esordito all'età di sedici anni nel Campeonato Nacional de Promoção Feminino, dove ha disputato due stagioni in Prima Squadra e realizzato cinque goal.Al termine di esse, nel 2013, ha avuto la possibilità di entrare a far parte della Sociedade União 1º Dezembro, la compagine più titolata della Liga BPI, per poi trascorrere prima un'annata al GD Estoril Praia e - successivamente - altre due al Sintrense Futebol Feminino.Nella stagione 2019/2020, indubbiamente condizionata dalle note vicende inerenti l'emergenza legata al COVID-19, che non ha permesso la regolare conclusione delle varie manifestazioni sportive del Paese, Jéssica ha disputato - nuovamente - la Liga BPI con il GDC A-dos-Francos, dove ha avuto, per la prima volta, Ashley Batista Meza come compagna di squadra, e disputato dieci incontri in campionato, con un goal realizzato ai danni del Clube de Albergaria, e uno in Taça de Portugal Feminina de Futebol contro il Futebol Clube de Romariz Feminino.Quest'anno, con la pandemia che ha portato la Federação Portuguesa de Futebol a modificare la struttura della Liga BPI e allargare il numero delle partecipanti a venti, ha iniziato la stagione con il Clube Futebol Benfica.L'attitudine, la propensione al lavoro e la costante ricerca del miglioramento, tanto sul piano calcistico quanto sulla forza fisica, dalla scorsa estate hanno indotto Jéssica a intraprendere anche un percorso fuori dal campo con la Lx Sports Lab. Un progetto curato insieme a David João Varela Rosa, centrocampista dell'SC União Torreense, nonché personal trainer, per curare e migliorare i vari aspetti legati al fitness.Ora - per Jéssica - parte una nuova avventura calcistica, la prima al di fuori del suo territorio. Consci delle sue enormi qualità tecnico-tattiche e umane, l'Apulia Trani ha deciso di puntarci fortemente, determinati dall'avere obiettivi comuni - personali e di squadra - molto ambiziosi da raggiungere, medesima mentalità e doti da leadership, le quali, messe al servizio della squadra, ben si amalgamano e, al tempo stesso, lei potrà aumentare ancor di più il suo valore e affermarsi - in maniera definitiva - nel mondo del calcio, in un altro Paese.Diamo un caloroso benvenuto a Jéssica nella nostra città e nella nostra squadra.Seja bem-vinda, Jéssica!