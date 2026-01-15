Calcio
La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0
I tranesi dominano anche il match di ritorno, qualificandosi con merito
Trani - giovedì 15 gennaio 2026 17.48
Coppa Italia Dilettanti, la Soccer Trani si qualifica ufficialmente alle semifinali: Noicattaro battuto anche al ritorno. Al 'Lapi' è 2-0 per i tranesi, al termine di un match dominato. In rete Becerri e Manzari, entrambi nel primo tempo. I biancazzurri avanzano dopo aver totalizzato un totale di 6-1 nei due confronti.
CRONACA - Coppa Italia Dilettanti, si scende in campo per il ritorno dei quarti di finale. Al 'Lapi si affrontano Soccer Trani e Noicattaro. Si riparte dal 4-1 dell'andata a favore dei tranesi. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con Stella tra i pali, in difesa Cassano, Antonacci e Cantalice. In mediana spazio a Turitto, Ragno e Prekducaj mentre, sulle fasce, agiscono D'Addabbo e Rizzi. In attacco fiducia a Becerri e Manzari.
Al 3' occasione ghiotta per la Soccer Trani: ottima respinta di Sanrocco sulla conclusione a botta sicura di Manzari. Al 6' i tranesi passano in vantaggio: cross di D'Addabbo per il solito Becerri che, da posizione ravvicinata, non sbaglia: 1-0. Due minuti più tardi Manzari porta i suoi sul 2-0, in seguito ad un'incornata perfetta su corner battuto da Turitto. Al 33' ancora protagonista Becerri, con un destro ben intercettato da Trerotoli. Al 36' calcio di punizione insidioso di Latrofa, Stella sbaglia la presa, ma trova l'aiuto dei legni. Al 39' incursione di Turitto che, al momento giusto, serve Becerri che però svirgola da posizione ravvicinata.
Al 50' Forgione blocca l'avanzata di Turitto, immolato verso la porta. Al 59' lo stesso ex Barletta calcia a giro, traiettoria che termina di poco alta. Al 70' il Noicattaro termina in dieci uomini: doppia ammonizione per Tinaglia. Al 74' dico-cross insidioso di Cantalice, respinge in corner Sanrocco. Termina così: Soccer Trani 2-0 Noicattaro.
