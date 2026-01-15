La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0

Coppa Italia Dilettanti, la: Noicattaro battuto anche al ritorno. Al 'Lapi' è, al termine di un match dominato. In rete, entrambi nel primo tempo. I biancazzurri avanzano dopo aver totalizzato un totale di 6-1 nei due confronti.CRONACA - Coppa Italia Dilettanti, si scende in campo per il ritorno dei quarti di finale. Al 'Lapi si affrontano Soccer Trani e Noicattaro. Si riparte dal 4-1 dell'andata a favore dei tranesi. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con Stella tra i pali, in difesa Cassano, Antonacci e Cantalice. In mediana spazio a Turitto, Ragno e Prekducaj mentre, sulle fasce, agiscono D'Addabbo e Rizzi. In attacco fiducia a Becerri e Manzari.Al 3' occasione ghiotta per la Soccer Trani: ottima respinta di Sanrocco sulla conclusione a botta sicura di Manzari.. Al 33' ancora protagonista Becerri, con un destro ben intercettato da Trerotoli. Al 36' calcio di punizione insidioso di Latrofa, Stella sbaglia la presa, ma trova l'aiuto dei legni. Al 39' incursione di Turitto che, al momento giusto, serve Becerri che però svirgola da posizione ravvicinata.Al 50' Forgione blocca l'avanzata di Turitto, immolato verso la porta. Al 59' lo stesso ex Barletta calcia a giro, traiettoria che termina di poco alta. Al 70' il Noicattaro termina in dieci uomini: doppia ammonizione per Tinaglia. Al 74' dico-cross insidioso di Cantalice, respinge in corner Sanrocco. Termina così: