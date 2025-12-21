La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese

Primo stop stagionale per la: al 'San Pio' di Bari terminacontro il, al termine di una gara combattutissima. Con questo pareggio, i tranesi salgono a quotain classifica, rimanendo ad una distanza di sicurezza di dodici punti sul San Marco secondo, fermo a 37.Promozione, si scende in campo per la 17esima giornata di campionato: al 'San Pio' di Bari si affrontano Virtus Palese e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Stella in difesa. In mediana spazio a Turitto, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In avanti fiducia a Manzari e Morra.Al 9' ottima uscita di Addario, abile ad anticipare Manzari. All'11' punizione insidiosa di Faliero, ancora attento l'estremo difensore del Virtus Palese. Sessanta secondi più tardi invenzione di Colombo per Morra, ennesima respinta. Al 18' contropiede fulminante dei padroni di casa, con Ascenzio che, a tu per tu con Straziota, non riesce a scavalcarlo. Al 21' intervento miracoloso di Addario sulla conclusione botta sicura di Gernone, ben servito da Colombo. Al 32' traversone di Stella per Morra, colpo di testa debole. Sei minuti più tardi ci prova nuovamente Ascenzio, destro che sorvola lo specchio. Al 43' sinistro di Fiorentino, che termina di poco largo. Termina la prima frazione: resiste lo 0-0 tra Virtus Palese e Soccer Trani.Al 51' ennesima parata strepitosa di Addario, sul colpo di testa a botta sicura di Manzari. Sessanta secondi più tardi il numero '1' del Palese si supera nuovamente, questa volta su Colombo. Al 56' destro dal limite di Gernone, che non inquadra lo specchio. Al 60' il Virtus Palese passa in vantaggio:. Al 68' ci prova il neo-entrato Becerri su punizione, destro centrale. Al 70' ancora un super Addario respinge su Turitto, spedendo in corner, da cui scaturisce la rete del pari: traiettoria di Becerri che si impenna,All'80' colpo di testa di Manzari, centrale. All'85' il Palese si divora il vantaggio: prima la super risposta di Straziota, seguita dal clamoroso errore a porta vuota di Ventura. All'87' il Palese resta in 10: rosso diretto per De Giosa. Termina così: