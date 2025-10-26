La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta

Questo Trani non ha alcuna voglia di fermarsi: nello scontro diretto, la. Risultato fondamentale in termini di classifica, con i tranesi che balzano a quota 24 punti (punteggio pieno), a +5 dal Cosmano Foggia. Undicesima vittoria su indici in stagione.CRONACA - Promozione, si scende in campo per l'8^giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista Soccer Trani ed il San Marco, secondo ed ancora imbattuto in campionato. Per l'occasione, mister Moscelli si affida allo stesso undici proposto a Corato: 3-5-2 di partenza con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cassano in difesa. In mediana Fiorentino, Turitto e Gernone mentre, sulle fasce, Colombo e D'Addabbo. In attacco Morra e Manzari.Primi minuti di gara molto equilibrati: al 9' il San Marco sigla la rete del vantaggio, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 13' la Soccer Trani sfiora la rete del vantaggio: discesa sulla fascia di Colombo, colpo di testa di Manzari che colpisce in pieno la traversa. Sessanta secondi più tardi conclusione di Fiorentino dal limite che termina di poco fuori. AL 18' tiro-cross insidioso di D'Addabbo che scheggia la parte superiore della traversa. Al 21' provvidenziale l'anticipo di De Cesare su Turitto, pronto a spedire in rete. Al 24' opportunità ospite per Scanzano, si fa trovare pronto Straziota. Al 27' riparte ancora il San Marco: giocata di Salerno sulla fascia che, al momento giusto, serve Scanzano, destro scialbo che termina fuori. Al 32' occasione ghiottissima per i tranesi: traversone preciso di D'Addabbo per Manzari che, da posizione ravvicinata, non inquadra clamorosamente lo specchio. Al 33' buona combinazione Colombo-Morra con quest'ultimo che, di sinistro, non riesce ad imprimere la giusta forza.La prima frazione non regalerà ulteriori sussulti: Trani avanti di un gol.Al 48' traversone preciso di Colombo, che però non trova nessun compagno pronto a spingere in porta. AL 53' Manzari, da buona posizione, si incarta, non riuscendo a concludere. Segue una fase di gara abbastanza statica, con le due squadre che si contendono il pallino del gioco. Al 65' il Trani si riavvicina in zona offensiva: sponda di Chiumarulo per Manzari che, di mancino, non riesce a centrare la porta. Al 74', su schema da corner, la sfera arriva sulla testa di Turitto, traiettoria alta. Al 75' il San Marco si rende pericoloso: mancino di Protino che, da buonissima posizione, spedisce alto. All'80' la Soccer Trani si divora il raddoppio: destro di D'Addabbo, traiettoria strana che termina sulla traversa; sulla respinta, Becerri, sbaglia un gol già fatto, da pochissimi metri.. Termina qui: Soccer Trani 3-0 San Marco. Foto di Annarita Boccaforno.