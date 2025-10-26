Soccer Trani - San Marco
Soccer Trani - San Marco
Calcio

La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta

Successo firmato Manzari, Chiumarulo, Turitto: ottava consecutiva per i tranesi

Trani - domenica 26 ottobre 2025 16.41
Questo Trani non ha alcuna voglia di fermarsi: nello scontro diretto, la Soccer batte il San Marco con un netto 3-0. Risultato fondamentale in termini di classifica, con i tranesi che balzano a quota 24 punti (punteggio pieno), a +5 dal Cosmano Foggia. Undicesima vittoria su indici in stagione.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per l'8^giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista Soccer Trani ed il San Marco, secondo ed ancora imbattuto in campionato. Per l'occasione, mister Moscelli si affida allo stesso undici proposto a Corato: 3-5-2 di partenza con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cassano in difesa. In mediana Fiorentino, Turitto e Gernone mentre, sulle fasce, Colombo e D'Addabbo. In attacco Morra e Manzari.

Primi minuti di gara molto equilibrati: al 9' il San Marco sigla la rete del vantaggio, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 13' la Soccer Trani sfiora la rete del vantaggio: discesa sulla fascia di Colombo, colpo di testa di Manzari che colpisce in pieno la traversa. Sessanta secondi più tardi conclusione di Fiorentino dal limite che termina di poco fuori. AL 18' tiro-cross insidioso di D'Addabbo che scheggia la parte superiore della traversa. Al 21' provvidenziale l'anticipo di De Cesare su Turitto, pronto a spedire in rete. Al 24' opportunità ospite per Scanzano, si fa trovare pronto Straziota. Al 27' riparte ancora il San Marco: giocata di Salerno sulla fascia che, al momento giusto, serve Scanzano, destro scialbo che termina fuori. Al 32' occasione ghiottissima per i tranesi: traversone preciso di D'Addabbo per Manzari che, da posizione ravvicinata, non inquadra clamorosamente lo specchio. Al 33' buona combinazione Colombo-Morra con quest'ultimo che, di sinistro, non riesce ad imprimere la giusta forza. Al 39'l la Soccer Trani passa meritatamente in vantaggio: l'ex Bisceglie questa volta non sbaglia: protezione del pallone impeccabile e destro che non lascia scampo a Mila: 1-0. La prima frazione non regalerà ulteriori sussulti: Trani avanti di un gol.

Al 48' traversone preciso di Colombo, che però non trova nessun compagno pronto a spingere in porta. AL 53' Manzari, da buona posizione, si incarta, non riuscendo a concludere. Segue una fase di gara abbastanza statica, con le due squadre che si contendono il pallino del gioco. Al 65' il Trani si riavvicina in zona offensiva: sponda di Chiumarulo per Manzari che, di mancino, non riesce a centrare la porta. Al 74', su schema da corner, la sfera arriva sulla testa di Turitto, traiettoria alta. Al 75' il San Marco si rende pericoloso: mancino di Protino che, da buonissima posizione, spedisce alto. All'80' la Soccer Trani si divora il raddoppio: destro di D'Addabbo, traiettoria strana che termina sulla traversa; sulla respinta, Becerri, sbaglia un gol già fatto, da pochissimi metri. Al 90+1' la Soccer Trani raddoppia: svarione difensivo degli ospiti, ne approfitta Becerri con un pallonetto docile docile che si blocca sulla traversa; per sua fortuna lì c'è Chiumarulo, pronto a spingere in porta, scatenando la gioia del 'Lapi'. Al 98' arriverà anche il 3-0 definitivo, firmato Turitto. Termina qui: Soccer Trani 3-0 San Marco. Foto di Annarita Boccaforno.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto» Calcio Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto» “Tifosi? Viviamo questo entusiasmo, cercando di ingigantirlo sempre di più”
È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti» Calcio È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti» Al via una settimana delicata: “San Marco? Sarà una partita importante, ma non decisiva”
La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi Calcio La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi Sette su sette in campionato, decima consecutiva in stagione
Corato-Soccer Trani, Moscelli: «Sin qui perfetti, ma non abbiamo margini d'errore» Corato-Soccer Trani, Moscelli: «Sin qui perfetti, ma non abbiamo margini d'errore» “Il campionato è ancora lungo, non abbiamo fatto nulla. Le avversarie sino lì”
La Soccer Trani fa nove su nove in stagione: 4-0 alla Virtus Bisceglie. Quarti ipotecati La Soccer Trani fa nove su nove in stagione: 4-0 alla Virtus Bisceglie. Quarti ipotecati Tranesi inarrestabili sin qui: decisive le firme di Lucarelli, Morra e Manzari, autore di una doppietta
La Soccer Trani si conferma in vetta, Colella: «Vincere è sempre bello, ma c’è tanto da lavorare» La Soccer Trani si conferma in vetta, Colella: «Vincere è sempre bello, ma c’è tanto da lavorare» Tre punti fondamentali per i tranesi, in vista dei prossimi impegni
La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1 La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1 La capolista si conferma in vetta: a segno Turitto e D’Addabbo
Soccer Trani-B.Molfetta, Moscelli: «Ragioniamo per settimana. Concentrati e determinati come sempre» Soccer Trani-B.Molfetta, Moscelli: «Ragioniamo per settimana. Concentrati e determinati come sempre» “Noi nella storia? Questi record fanno piacere, ma più importante è aver fatto sei punti nelle ultime due trasferte”
Saverio è tornato alla Casa del Padre
26 ottobre 2025 Saverio è tornato alla Casa del Padre
Il PD di Trani stigmatizza l'addio di Irene Cornacchia: "Atto politicamente molto grave "
26 ottobre 2025 Il PD di Trani stigmatizza l'addio di Irene Cornacchia: "Atto politicamente molto grave"
Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1)
26 ottobre 2025 Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1)
Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali
26 ottobre 2025 Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali
1
"I bambini non sono di Serie A o Serie B ": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica
26 ottobre 2025 "I bambini non sono di Serie A o Serie B": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica
XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia " a Trani
26 ottobre 2025 XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani
"End Polio Now ": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
26 ottobre 2025 "End Polio Now": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina " dei gatti a Trani
26 ottobre 2025 Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina" dei gatti a Trani
"Stai Serena! " a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico
26 ottobre 2025 "Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico
A "Tu si que vales " Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista "
25 ottobre 2025 A "Tu si que vales" Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista"
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.