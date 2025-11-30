Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva

17 su 17 in stagione per i tranesi, che non hanno intenzione di fermarsi

Trani - domenica 30 novembre 2025 13.01
La Soccer Trani è inarrestabile: battuto anche il Molfetta, grazie alle reti di Manzari e Prekducaj. Al 'Paolo Poli' termina 1-2 per i tranesi, al termine di una gara molto combattuta e più complicata del previsto. Con questo prezioso risultato, il Trani sale a 39 punti in classifica, in attesa delle sfide del pomeriggio. 13 su 13 in campionato, ma soprattuto 17 su 17 in stagione.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 13esima giornata di campionato: al 'Paolo Poli' si affrontano Molfetta e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida all'ormai collaudato 3-5-2 con Straziota tra i pali, Antonacci, Montrone e Cantalice in difesa. In mediana spazio a Gernone, Faliero e Prekduaj mentre, sulle fasce, agiscono Cassano e Colombo. In attacco fiducia a Manzari e Chiumarulo.

Al 6' la Soccer Trani passa in vantaggio: cross di Colombo per Montrone che, con un preciso colpo di testa trova Manzari sul secondo palo, pronto a spedire in porta la rete dello 0-1. Al 16' prova la conclusione dalla distanza Obama, traiettoria distante dai pali difesa da Straziota. Al 21' ottima imbucata di Chiumarulo per Manzari che, di mancino, stecca la conclusione, bloccata facilmente da Gomes. Sessanta secondi più tardi tiro-cross insidioso di Cantalice, con Nchaso che rischia l'autorete. Al 33' il Trani sfiora il raddoppio: destro dalla distanza di Faliero, respinge con incertezza Gomes con Manzari che, da posizione non semplice, prova un pallonetto che termina di poco fuori. Al 34' ancora Manzari vicinissimo alla rete, colpo di testa impreciso. Al 36' la Soccer Trani trova il meritatissimo 0-2: batti e ribatti in area di rigore, ne approfitta Prekducaj che, con furbizia, batte Gomes. Al 43' il traversone di Colombo, deviato, si stampa sulla traversa. Al 45+1' il Molfetta riapre i giochi: errore difensivo, ne approfitta Obama che spiazza Straziota: 1-2. Si va a riposo così: Molfetta 1-2 Soccer Trani.

Al 46' Gernone va vicinissimo alla rete, destro incrociato largo di pochissimo. Sessanta secondi più tardi contropiede letale del Molfetta, con Obama immolato verso la porta, decisivo Straziota in uscita. Al 49' ottimo intervento di Gomes sul destro di Prekducaj. Due minuti più tardi Cassano si divora la rete, da ottima posizione. AL 62' mancino potente di Turitto, deviato provvidenzialmente. Al 65' il neo-entrato Morra si divora la rete, da posizione molto ravvicinata. Al 78' Gomes vieta la gioia del gol a Becerri, con un autentico miracolo. All'82' Fiorentino spaventa Straziota, con una traiettoria larga di centimetri. I tranesi gestiscono sino al triplice fischio: Molfetta 1-2 Soccer Trani.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «L’entusiasmo fa piacere, ma basta poco per ribaltare tutto» Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «L’entusiasmo fa piacere, ma basta poco per ribaltare tutto» “I record si dimenticano facilmente, noi dobbiamo scrivere qualcosa di importante”
È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città» Calcio È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città» “Prossimi obiettivi? Vogliamo continuare a crescere, con umiltà, fame e disciplina”
Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso» Calcio Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso» “Classifica? È un campionato tosto, ma noi saremo altrettanto contro chiunque”
È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale» Calcio È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale» “La classifica assume oggi un valore importante, ma non abbassiamo la guardia”
La Soccer Trani vola sempre di più: 2-0 al San Severo La Soccer Trani vola sempre di più: 2-0 al San Severo I tranesi allungano a +11 dal secondo posto
Soccer Trani-San Severo, Moscelli: «Ogni partita è complicata, non dovremo commettere errori» Calcio Soccer Trani-San Severo, Moscelli: «Ogni partita è complicata, non dovremo commettere errori» “Coppa? Sono contento per la prestazione di tanti giocatori”
Coppa Italia, Soccer Trani ai quarti di finale: Virtus Bisceglie battuta 0-7 Coppa Italia, Soccer Trani ai quarti di finale: Virtus Bisceglie battuta 0-7 Quindicesima vittoria consecutiva in stagione per gli uomini di Moscelli
Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo» Calcio Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo» “Fari? L’auspicio è poter disputare una gara in serale entro la fine dell’anno solare”
1
Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità
30 novembre 2025 Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità
L'Unità Operativa Oculistica Trani-Bisceglie con il dottor Attimonelli ospite del Rotary Club Castelli Svevi
30 novembre 2025 L'Unità Operativa Oculistica Trani-Bisceglie con il dottor Attimonelli ospite del Rotary Club Castelli Svevi
La Polizia Locale di Trani conclude il progetto "Occhio alle Truffe " di Auser
30 novembre 2025 La Polizia Locale di Trani conclude il progetto "Occhio alle Truffe" di Auser
Trani e la fibromialgia: un male silenzioso contro cui non rimanere in silenzio
30 novembre 2025 Trani e la fibromialgia: un male silenzioso contro cui non rimanere in silenzio
Sarà Edoardo Bennato ad infiammare la notte di san Silvestro a Trani
30 novembre 2025 Sarà Edoardo Bennato ad infiammare la notte di san Silvestro a Trani
Lorenzo Musetti a Trani: visita a sorpresa a Casa Sgarra
29 novembre 2025 Lorenzo Musetti a Trani: visita a sorpresa a Casa Sgarra
Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale "
29 novembre 2025 Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale"
Convento dei Cappuccini a Trani: tra storia e proposte di recupero
29 novembre 2025 Convento dei Cappuccini a Trani: tra storia e proposte di recupero
Nostalgia, eleganza, mode: fino a domani la mostra sulle spose nel Novecento a s. Luigi
29 novembre 2025 Nostalgia, eleganza, mode: fino a domani la mostra sulle spose nel Novecento a s. Luigi
Avv. Sebastiano de Feudis: a Trani serve un cambio di metodo e mentalità
29 novembre 2025 Avv. Sebastiano de Feudis: a Trani serve un cambio di metodo e mentalità
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.