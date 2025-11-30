La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva

La: battuto anche il, grazie alle reti di Manzari e Prekducaj. Al 'Paolo Poli' terminaper i tranesi, al termine di una gara molto combattuta e più complicata del previsto. Con questo prezioso risultato, il Trani sale a, in attesa delle sfide del pomeriggio. 13 su 13 in campionato, ma soprattuto 17 su 17 in stagione.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 13esima giornata di campionato: al 'Paolo Poli' si affrontano Molfetta e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida all'ormai collaudato 3-5-2 con Straziota tra i pali, Antonacci, Montrone e Cantalice in difesa. In mediana spazio a Gernone, Faliero e Prekduaj mentre, sulle fasce, agiscono Cassano e Colombo. In attacco fiducia a Manzari e Chiumarulo.Al 6' la Soccer Trani passa in vantaggio:. Al 16' prova la conclusione dalla distanza Obama, traiettoria distante dai pali difesa da Straziota. Al 21' ottima imbucata di Chiumarulo per Manzari che, di mancino, stecca la conclusione, bloccata facilmente da Gomes. Sessanta secondi più tardi tiro-cross insidioso di Cantalice, con Nchaso che rischia l'autorete. Al 33' il Trani sfiora il raddoppio: destro dalla distanza di Faliero, respinge con incertezza Gomes con Manzari che, da posizione non semplice, prova un pallonetto che termina di poco fuori. Al 34' ancora Manzari vicinissimo alla rete, colpo di testa impreciso. Al 36' la Soccer Trani trova il meritatissimo 0-2:Al 43' il traversone di Colombo, deviato, si stampa sulla traversa. Al 45+1' il Molfetta riapre i giochi: errore difensivo,. Si va a riposo così: Molfetta 1-2 Soccer Trani.Al 46' Gernone va vicinissimo alla rete, destro incrociato largo di pochissimo. Sessanta secondi più tardi contropiede letale del Molfetta, con Obama immolato verso la porta, decisivo Straziota in uscita. Al 49' ottimo intervento di Gomes sul destro di Prekducaj. Due minuti più tardi Cassano si divora la rete, da ottima posizione. AL 62' mancino potente di Turitto, deviato provvidenzialmente. Al 65' il neo-entrato Morra si divora la rete, da posizione molto ravvicinata. Al 78' Gomes vieta la gioia del gol a Becerri, con un autentico miracolo. All'82' Fiorentino spaventa Straziota, con una traiettoria larga di centimetri. I tranesi gestiscono sino al triplice fischio: