Soccer Trani
Calcio

La Soccer Trani fa nove su nove in stagione: 4-0 alla Virtus Bisceglie. Quarti ipotecati

Tranesi inarrestabili sin qui: decisive le firme di Lucarelli, Morra e Manzari, autore di una doppietta

Trani - giovedì 16 ottobre 2025 17.52
La Soccer Trani fa nove su nove in stagione: battuta anche la Virtus Bisceglie, nel match d'andata degli ottavi di finale di Coppa: al 'Comunale' termina 4-0 per i tranesi, grazie alle reti di Lucarelli, Morra e Manzari, autore di una doppietta. Il ritorno si disputerà il prossimo 20 novembre. I biancazzurri torneranno in campo domenica, nell'attesissima sfida contro il Corato.

Cronaca - Al Comunale 'Lapi' di Trani si scende in campo per gli ottavi di finale d'andata della Coppa Italia Dilettanti: si affrontano Soccer Trani e Virtus Bisceglie. Mister Moscelli, squalificato, schiera l'ormai consolidato 3-5-2 con Amoruso tra i pali, Santoro, Montrone e Rizzi in difesa. In mediana spazio a Prekducaj, Faliero e Gernone mentre, sulle fasce, agiscono Cassano e Lucarelli. In attacco fiducia a Morra e Manzari.

Al 7' primo squillo per la Soccer Trani: traversone di Faliero per Cassano che, di testa, impegna Quagliarella. Sessanta secondi più tardi ancora decisivo l'estremo difensore della Virtus Bisceglie, sulla girata mancina di Morra. Al 12' salvataggio sulla linea di Basile, sulla traiettoria a colpo sicuro di Manzari. Al 17' batti e ribatti nell'area di rigore biscegliese, ma la sfera, per pochissimo, non entra in rete. Al 21' Prekducaj, a tu per tu con il portiere avversario, non riesce a concretizzare. Sessanta secondi più tardi, la Soccer Trani trova la rete del meritato vantaggio: cross dalla sinistra per Cassano, che trova sul secondo palo Lucarelli che, con un destro preciso, batte Quagliarella: 1-0. Al 34' ci prova Montrone di testa, tentativo respinto. Al 40' tentativo di Morra, destro ancora alto. Sei minuti più tardi combinazione Morra-Manzari, con quest'ultimo che prova il mancino, stesso esito. La prima frazione termina con il vantaggio dei tranesi.

Al 58' Cassano, liberatosi di due difensori con tantissima qualità, prova il destro, ottimo riflesso di Quagliarella. Al 63' la Soccer Trani raddoppia: azione condotta da Prekducaj che scambia con Manzari e serve Morra che, a porta completamente sguarnita, non può sbagliare: 2-0. Al 71' discesa sulla fascia di Papagni, mancino bloccato con sicurezza da Amoruso. All'85' Quagliarella dice ancora di no, sul colpo di testa di Manzari. Due minuti più tardi Morra si divora il tris, a pochi passi dalla porta. All'89' la Soccer Trani centra il 3-0: cross di Colombo, respinge Quagliarella, ne approfitta Manzari che spedisce in rete. Al 91' ancora l'ex Bisceglie, incrocia un preciso mancino che termina la sua corsa alle spalle dell'estremo difensore della Virtus Bisceglie, firmando la rete del definitivo 4-0. Con questa vittoria, i tranesi ipotecano il passaggio del turno, prenotando un biglietto per i quarti di finale.
