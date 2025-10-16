La Soccer Trani fa nove su nove in stagione: 4-0 alla Virtus Bisceglie. Quarti ipotecati

Lafa nove su nove in stagione: battuta anche la, nel match d'andata degli ottavi di finale di Coppa: al 'Comunale' terminaper i tranesi, grazie alle reti diautore di una doppietta. Il ritorno si disputerà il prossimo 20 novembre. I biancazzurri torneranno in campo domenica, nell'attesissima sfida contro il Corato.Cronaca - Al Comunale 'Lapi' di Trani si scende in campo per gli ottavi di finale d'andata della Coppa Italia Dilettanti: si affrontano Soccer Trani e Virtus Bisceglie. Mister Moscelli, squalificato, schiera l'ormai consolidato 3-5-2 con Amoruso tra i pali, Santoro, Montrone e Rizzi in difesa. In mediana spazio a Prekducaj, Faliero e Gernone mentre, sulle fasce, agiscono Cassano e Lucarelli. In attacco fiducia a Morra e Manzari.Al 7' primo squillo per la Soccer Trani: traversone di Faliero per Cassano che, di testa, impegna Quagliarella. Sessanta secondi più tardi ancora decisivo l'estremo difensore della Virtus Bisceglie, sulla girata mancina di Morra. Al 12' salvataggio sulla linea di Basile, sulla traiettoria a colpo sicuro di Manzari. Al 17' batti e ribatti nell'area di rigore biscegliese, ma la sfera, per pochissimo, non entra in rete. Al 21' Prekducaj, a tu per tu con il portiere avversario, non riesce a concretizzare. Sessanta secondi più tardi,. Al 34' ci prova Montrone di testa, tentativo respinto. Al 40' tentativo di Morra, destro ancora alto. Sei minuti più tardi combinazione Morra-Manzari, con quest'ultimo che prova il mancino, stesso esito. La prima frazione termina con il vantaggio dei tranesi.Al 58' Cassano, liberatosi di due difensori con tantissima qualità, prova il destro, ottimo riflesso di Quagliarella.. Al 71' discesa sulla fascia di Papagni, mancino bloccato con sicurezza da Amoruso. All'85' Quagliarella dice ancora di no, sul colpo di testa di Manzari. Due minuti più tardi Morra si divora il tris, a pochi passi dalla porta.. Con questa vittoria, i tranesi ipotecano il passaggio del turno, prenotando un biglietto per i quarti di finale.