La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1

: sesta vittoria consecutiva in campionato, contro il Borgorosso Molfetta., al termine di una partita più complicata del previsto. A segno Turitto e D'Addabbo nel primo tempo. Con questo successo, gli uomini di Moscelli balzano a 18 punti in classifica, confermandosi in vetta.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 6^giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista Soccer Trani e il Borgorosso Molfetta: mister Moscelli, squalificato, schiera un 3-5-2 inedito, vista l'indisponibilità di Montrone e Prekducaj: Straziota tra i pali, in difesa Rizzi, Faliero e Antonacci mentre, in mediana, agiscono Turitto, Fiorentino e Gernone. Sulle fasce Colombo e D'Addabbo. In attacco fiducia a Manzari e Chiumarulo.Avvio di gara a tinte biancazzurre: al 5' prova il colpo di testa Manzari, alto di poco sopra la traversa. Tre minuti più tardi tentativo di Fiorentino su calcio piazzato dal limite stesso esito. Al 14' filtrante di Turitto per D'Addabbo che, con il destro, impegna De Santis. Sessanta secondi più tardi Chiumarulo sciupa da posizione ravvicinata, con un mancino debole che non sorprende il portiere molfettese. Continua il dominio tranese: cross rasoterra di D'Addabbo, anticipo provvidenziale di Amoruso. Al 21' Manzari si divora clamorosamente la rete del vantaggio, lisciando la sfera. Sul fronte di campo riparte il Borgorosso: destro di Stefanelli, respinge con sicurezza Straziota. Al 25' Marco Vitale, ex della gara, ci prova su calcio piazzato: traiettoria a giro che termina al lato di poco.. Al 40' ancora il '10', imprendibile sulla fascia, lascia partire un sinistro, respinto da De Santis, sulla ribattuta Turitto spedisce clamorosamente alto. Allo scoccare del 45' Fiorentino, da calcio piazzato, sfiora il tris. La prima frazione termina 2-0 per i tranesi.Al 52' combinazione Manzari-Chiumarulo che libera al tiro Turitto, mancino tagliente che sfiora il palo alla sinistra di De Santis.. Segue una fase di gara molto spezzettata. Al 68' punizione dal limite per la Soccer Trani: destro di Faliero che scavalca la barriera ma trova pronto De Santis, che respinge in corner. Al 76' ci prova il neo-entrato Morra che, in girata, prova il mancino, fuori. Il match non regalerà ulteriori sussulti:. Foto di Annarita Boccaforno.