La Soccer Trani organizza un corso un corso di approfondimento di tecnica calcistica individuale

La Soccer Trani, in collaborazione con F.L. Pro Football Lab ha organizzato un corso di approfondimento di tecnica calcistica individuale, rivolto a giovani calciatori dai 6 ai 17 anni, che desiderano potenziare il proprio bagaglio tecnico.Pronto uno staff tecnico di eccezione composto da ex calciatori ed allenatori professionisti: ๐‘ช๐’‰๐’“๐’Š๐’”๐’•๐’Š๐’‚๐’ ๐‘ด๐’‚๐’๐’‡๐’“๐’†๐’ ๐’Š๐’๐’Š (allenatore professionista, responsabile centro federale di Matera, maestro di tecnica, ex centrocampista di Lazio, Chievo, Fiorentina, Genoa e Cosenza), ๐‘ฎ๐’Š๐’๐’‚๐’„๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ ๐‘ท๐’“๐’Š๐’”๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’“๐’ (allenatore professionista ed ex bomber di Cremonese, Martina, Rutigliano, Potenza e Cavese), ๐‘ฎ๐’Š๐’๐’ƒ๐’†๐’“๐’•๐’ ๐‘ซ'๐‘ฐ๐’ˆ๐’๐’‚๐’›๐’Š๐’ (maestro di tecnica ed ex difensore di Vicenza, Udinese e Taranto ), ๐‘ฝ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’“๐’Š๐’ ๐‘ฐ๐’๐’”๐’‚๐’๐’ˆ๐’–๐’Š๐’๐’† (allenatore professionista ed ex bomber di Fidelis Andria, Fasano, Taranto, Matera, Casarano e Brindisi), ๐‘ต๐’Š๐’„๐’๐’๐’‚๐’” ๐‘ฉ๐’“๐’†๐’Ž๐’†๐’„ (allenatore portieri professionista ed ex portiere di Taranto, Vicenza, Cremonese, Ascoli, Foggia, Carrarese e Grosseto)Il corso si terrร nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19 e per questo sarร a numero chiuso.Un'occasione da non perdere, una bella esperienza all'insegna del buon calcio, della professionalitร e del divertimento: tre giorni speciali per divertirsi in campo con dei professionisti. La Soccer Trani esprime sin da ora il proprio ringraziamento verso Francesco Lemma, ideatore di questa iniziativa, gli sponsor e tutti coloro che prenderanno parte alla realizzazione di questo attesissima "maratona di calcio".