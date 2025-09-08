Soccer Trani - Foto Maria Prudenza Nugnes
Soccer Trani - Foto Maria Prudenza Nugnes
Calcio

La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo»

Esordio da incorniciare per i tranesi, davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa

Trani - lunedì 8 settembre 2025 11.52
Meglio di così non poteva cominciare, l'ambiziosa Soccer Trani del presidente Luciano Pace che, domenica, ha esordito ufficialmente in campionato: un sonoro 4-0 ai danni della Virtus Andria, davanti ad una cornice di pubblico da altre categorie. Nonostante le limitazioni in gradinata, il settore della tribuna è stato riempito in ogni ordine di posto, seppur non siano mancati alcuni disagi. La società, a tal proposito, ha rassicurato la tifoseria, tramite i propri canali social, promettendo di mettercela tutta affinché queste problematiche possano essere risolte quanto prima.

Il primo timbro stagionale è stato di Antonio Gernone, centrocampista arrivato in estate dall'Atletico Acquaviva. Dopodiché le reti di Manzari, Colombo e Becerri per suggellare il risultato. Non può che ritenersi soddisfatto anche mister Fabio Moscelli, al suo esordio ufficiale sulla panchina della Soccer Trani: "Ai ragazzi avevo chiesto umiltà e voglia di divertirsi, per conquistare l'amore di questi tifosi, che sono stati devastanti. Formazione? Non guardo l'età, chi merita va in campo. L'unico rammarico è il campo, non permette di esprimerci al meglio, rallenta il gioco. Spero di averlo quanto prima in condizioni migliori. In fase offensiva dobbiamo essere più cinici, meno superficiali."

E ancora: "Risultati delle altre gare? Faremmo un grosso errore se pensassimo di stracciare il campionato. Ci sono altre grandi squadre, noi dobbiamo avere una mentalità umile, con la consapevolezza di essere forti, ma questo va dimostrato sul campo. Un messaggio al pubblico? Ai miei ragazzi ho detto che nei primi mesi saremmo dovuti essere noi a trascinare la città, e non loro. Non è stato così, si sono presentati numerosi, li ringrazio. Avere un pubblico così è un vantaggio per tutti. "

La Soccer Trani tornerà in campo domenica 14 settembre; il prossimo avversario sarà il Don Uva, con la partita che dovrebbe disputarsi alle ore 11:00. Si attendono novità per capire se il match si giocherà al 'Di Liddo' oppure al 'Ventura'.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria In rete per i tranesi Gernone, Manzari, Colombo e Becerri
Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» L’attesa è terminata: appuntamento domenica alle ore 15:30, stadio 'Comunale'
Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani Una tribuna gremita in ogni ordine di posto per accogliere i tranesi
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza! Calcio Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza! Appuntamento alle 20:30, stadio ‘Comunale’ di Trani
Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4 Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4 In rete per i tranesi Morra, Becerri e Chiumarulo, autore di una doppietta
Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani Calcio Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani Il campionato inizierà ufficialmente domenica 7 settembre e finirà domenica 10 maggio
Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara Al 'Ventura' termina 3-1 per la squadra allenata da Di Meo
Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata Calcio Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata La campagna abbonamenti procede a gonfie vele: oltre 300 tessere staccate
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
8 settembre 2025 “Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo
8 settembre 2025 Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo
Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato
8 settembre 2025 Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato
Maxi operazione antiusura dei Carabinieri di Trani: numerosi arresti e l'invito a denuciare
8 settembre 2025 Maxi operazione antiusura dei Carabinieri di Trani: numerosi arresti e l'invito a denuciare
"Una vita senza sbarre ": il libro di Giannicola Sinisi a Trani
8 settembre 2025 "Una vita senza sbarre": il libro di Giannicola Sinisi a Trani
L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo
8 settembre 2025 L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo
La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
8 settembre 2025 La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
8 settembre 2025 Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità "
7 settembre 2025 Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità"
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
7 settembre 2025 Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.