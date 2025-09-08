Calcio
La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo»
Esordio da incorniciare per i tranesi, davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa
Trani - lunedì 8 settembre 2025 11.52
Meglio di così non poteva cominciare, l'ambiziosa Soccer Trani del presidente Luciano Pace che, domenica, ha esordito ufficialmente in campionato: un sonoro 4-0 ai danni della Virtus Andria, davanti ad una cornice di pubblico da altre categorie. Nonostante le limitazioni in gradinata, il settore della tribuna è stato riempito in ogni ordine di posto, seppur non siano mancati alcuni disagi. La società, a tal proposito, ha rassicurato la tifoseria, tramite i propri canali social, promettendo di mettercela tutta affinché queste problematiche possano essere risolte quanto prima.
Il primo timbro stagionale è stato di Antonio Gernone, centrocampista arrivato in estate dall'Atletico Acquaviva. Dopodiché le reti di Manzari, Colombo e Becerri per suggellare il risultato. Non può che ritenersi soddisfatto anche mister Fabio Moscelli, al suo esordio ufficiale sulla panchina della Soccer Trani: "Ai ragazzi avevo chiesto umiltà e voglia di divertirsi, per conquistare l'amore di questi tifosi, che sono stati devastanti. Formazione? Non guardo l'età, chi merita va in campo. L'unico rammarico è il campo, non permette di esprimerci al meglio, rallenta il gioco. Spero di averlo quanto prima in condizioni migliori. In fase offensiva dobbiamo essere più cinici, meno superficiali."
E ancora: "Risultati delle altre gare? Faremmo un grosso errore se pensassimo di stracciare il campionato. Ci sono altre grandi squadre, noi dobbiamo avere una mentalità umile, con la consapevolezza di essere forti, ma questo va dimostrato sul campo. Un messaggio al pubblico? Ai miei ragazzi ho detto che nei primi mesi saremmo dovuti essere noi a trascinare la città, e non loro. Non è stato così, si sono presentati numerosi, li ringrazio. Avere un pubblico così è un vantaggio per tutti. "
La Soccer Trani tornerà in campo domenica 14 settembre; il prossimo avversario sarà il Don Uva, con la partita che dovrebbe disputarsi alle ore 11:00. Si attendono novità per capire se il match si giocherà al 'Di Liddo' oppure al 'Ventura'.
