La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo»

Meglio di così non poteva cominciare,che, domenica, ha esordito ufficialmente in campionato:, davanti ad una cornice di pubblico da altre categorie. Nonostante le limitazioni in gradinata, il settore della tribuna è stato riempito in ogni ordine di posto, seppur non siano mancati alcuni disagi. La società, a tal proposito, ha rassicurato la tifoseria, tramite i propri canali social, promettendo di mettercela tutta affinché queste problematiche possano essere risolte quanto prima.Il primo timbro stagionale è stato di, centrocampista arrivato in estate dall'Atletico Acquaviva. Dopodiché le reti diper suggellare il risultato. Non può che ritenersi soddisfatto anche mister, al suo esordio ufficiale sulla panchina della Soccer Trani: "Ai ragazzi avevo chiesto umiltà e voglia di divertirsi,. Formazione? Non guardo l'età, chi merita va in campo., non permette di esprimerci al meglio, rallenta il gioco.. In fase offensiva dobbiamo essere più cinici, meno superficiali."E ancora: "Risultati delle altre gare?. Ci sono altre grandi squadre, noi dobbiamo avere una mentalità umile, con la consapevolezza di essere forti, ma questo va dimostrato sul campo. Un messaggio al pubblico? Ai miei ragazzi ho detto che nei primi mesi saremmo dovuti essere noi a trascinare la città, e non loro. Non è stato così, si sono presentati numerosi, li ringrazio. Avere un pubblico così è un vantaggio per tutti. "La Soccer Trani tornerà in campo domenica 14 settembre;, con la partita che dovrebbe disputarsi alle ore 11:00. Si attendono novità per capire se il match si giocherà al 'Di Liddo' oppure al 'Ventura'.