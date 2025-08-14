Calcio
La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo
La preparazione fisico/tecnica procede a gonfie vele
Trani - giovedì 14 agosto 2025 2.36
È calcio d'agosto, vero, ma i primi messaggi lanciati dalla nuova ed ambiziosa società tranese sembrano essere molto chiari: ambizione, coraggio, agonismo e determinazione. Questi gli ingredienti che il nuovo tecnico, Fabio Moscelli, sta cercando di inculcare ai propri ragazzi che, nel pomeriggio di mercoledì, sono stati ospiti del Canosa, pronto a vivere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. L'amichevole terminerà 1-1, ma sono molti gli spunti di cui prendere nota. L'ex allenatore del Mola richiede concentrazione massima, oltre a pulizia tecnica e impegno, quello che non è assolutamente mancato ai tranesi nella prima uscita stagionale. Moltissime le indicazioni dell'allenatore biancazzurro ai propri giocatori durante i novanta minuti di gioco.
Sotto gli occhi attenti e vigili della società, Colombo e compagni hanno fatto un vero e proprio figurone, vista anche la qualità dell'avversario, che può contare su giocatori come Strambelli e Lanzone. A tre settimane dall'inizio del campionato, fissato per domenica 7 settembre, la Soccer Trani sembrerebbe essere già pronta ad indossare il ruolo della principale squadra da battere, nonostante non mancherà di certo la concorrenza. Nei prossimi giorni saranno svelati i gironi e, successivamente, saranno stilati i calendari ufficiali. I prossimi test dei tranesi, in attesa di conferme, saranno contro Bisceglie ed Arboris Belli, due compagini di livello assoluto con cui confrontarsi.
Nel frattempo continuano i lavori di manutenzione del 'Comunale': nelle prossime settimane è prevista la prima accensione dei fari mentre, come si può notare, il manto erboso ha iniziato ad assumere un colore più naturale e verde. La certezza è che il 'Lapi' sarà pronto entro l'inizio del campionato, per accogliere i tifosi tranesi, determinati a sostenere l'ambizioso progetto della Soccer Trani.
