La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo

È calcio d'agosto, vero, ma i primi messaggi lanciati dalla nuova ed ambiziosa società tranese sembrano essere molto chiari:. Questi gli ingredienti che il nuovo tecnico, Fabio Moscelli, sta cercando di inculcare ai propri ragazzi che, nel pomeriggio di mercoledì, sono stati ospiti del Canosa, pronto a vivere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. L'amichevole terminerà 1-1, ma sono molti gli spunti di cui prendere nota. L'ex allenatore del Mola richiede concentrazione massima, oltre a pulizia tecnica e impegno, quello che non è assolutamente mancato ai tranesi nella prima uscita stagionale. Moltissime le indicazioni dell'allenatore biancazzurro ai propri giocatori durante i novanta minuti di gioco.Sotto gli occhi attenti e vigili della società, Colombo e compagni hanno fatto un vero e proprio figurone, vista anche la qualità dell'avversario, che può contare su giocatori come Strambelli e Lanzone. A tre settimane dall'inizio del campionato,, la Soccer Trani sembrerebbe essere già pronta ad indossare il ruolo della principale squadra da battere, nonostante non mancherà di certo la concorrenza. Nei prossimi giorni saranno svelati i gironi e, successivamente, saranno stilati i calendari ufficiali. I prossimi test dei tranesi, in attesa di conferme, saranno contro Bisceglie ed Arboris Belli, due compagini di livello assoluto con cui confrontarsi.Nel frattempo continuano i lavori di manutenzione del 'Comunale': nelle prossime settimane è prevista la prima accensione dei fari mentre, come si può notare, il manto erboso ha iniziato ad assumere un colore più naturale e verde. La certezza è che il 'Lapi' sarà pronto entro l'inizio del campionato, per accogliere i tifosi tranesi, determinati a sostenere l'ambizioso progetto della Soccer Trani.