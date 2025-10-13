Soccer Trani
Calcio

La Soccer Trani si conferma in vetta, Colella: «Vincere è sempre bello, ma c’è tanto da lavorare»

Tre punti fondamentali per i tranesi, in vista dei prossimi impegni

Trani - lunedì 13 ottobre 2025 11.31
Soccer Trani 2-1 Borgorosso Molfetta: i tranesi, con questo successo, confermano la vetta solitaria in campionato, salendo a quota 18 punti ma, numeri alla mano, questi dati sono secondari: sesta vittoria su altrettante gare disputate, tredici reti realizzate, solamente due subite e, inoltre, decimo marcatore diverso in stagione. Sono elementi da grande squadra, che certificano, ancora una volta, il livello di maturità raggiunto dai biancazzurri, vittoriosi di fronte ad oltre duemila spettatori, e parliamo solamente di Promozione.

Tre punti importantissimi per la Soccer Trani, in vista dei prossimi impegni: giovedì si torna infatti già in campo per gli ottavi di finale di andata della Coppa Italia, con i tranesi che sfideranno la Virtus Bisceglie. Domenica prossima trasferta insidiosa, e allo stesso tempo stuzzicante, in quel di Corato, per quella che si preannuncia una partita storica, per una serie di fattori che non occorre ricordare. Il match contro il Borgorosso è stato deciso dalle reti di Turitto e D'Addabbo, quest'ultimo al primo gettone stagionale.

Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister Gianni Colella, in panchina causa squalifica di Moscelli: «Conosciamo la nostra forza, dobbiamo lottare ogni domenica per raggiungere il risultato. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nella frazione abbiamo faticato, dovevamo essere più determinati, lucidi e correre di più. Vittoria "sporca"? Vincere è sempre bello, ma c'è molto da lavorare. Difesa? Possiamo fare affidamento su tanti giocatori, ma comunque abbiamo subito gol. Se non la chiudi, rischi di non vincerla. Indisponibili? Prekducaj sta migliorando, Cantalice è da valutare nei prossimi giorni. Montrone sarà disponibile già da martedì."
  • soccer trani
