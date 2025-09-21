Soccer Trani
La Soccer Trani vince e convince, Moscelli: «Esultanza? Avere un tifo così è emozionante»

Parola a Montrone: “Siamo forti, non dobbiamo guardare gli altri, sappiamo dove vogliamo arrivare”

Trani - domenica 21 settembre 2025 20.35
Soccer Trani 2-0 Cosmano Sport Foggia: terza vittoria consecutiva, punteggio pieno in classifica, sette reti realizzate e zero subite, senza contare i sei gol di Coppa. Un inizio di stagione del genere non se lo sarebbe immaginato nessuno, ma invece è realtà. I tranesi vincono, convincono e gioiscono davanti ad una cornice di pubblico semplicemente meravigliosa. Tribuna stracolma di tifosi, così come la gradinata: uomini, donne, bambini e famiglie, tutti uniti verso un unico obiettivo: tornare a vedere un grande Trani. E sin qui, la società capitanata dal presidente Pace non sta assolutamente deludendo le aspettative. Le due reti decisive portano la firma dell'instancabile capitano, Giovanni Montrone, e di Onofrio Turitto. 9 punti su nove a disposizione, a più due da San Marco ed Apricena, prossima avversaria dei tranesi.

Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister Fabio Moscelli, analizzando il successo odierno: "Abbiamo fatto una partita di livello, sino all'ultimo minuto. Nel primo tempo c'è stata un po' di confusione, nel secondo siamo stati perfetti, creando tanto e subendo niente. Il rammarico è creare tanto e realizzare poco, possiamo essere più cinici. Esultanza? Avere alle spalle una tribuna del genere è emozionante. Sono fatto così, condivido dolori e piaceri con tutti. Piano piano cerchiamo di aggiustare il passato, e penso che ci stiamo riuscendo. Sono felicissimo degli applausi. Siamo stati devastanti da tutti i punti di vista. Condizioni del campo? La società lo sa, nei prossimi giorni sarà messo a posto. Era previsto che avremmo "sacrificato" qualche partita."

Parola anche al capitano, Giovanni Montrone: "È stata una bella emozione, anche per come si stava mettendo la partita. In questa piazza è bellissimo segnare. Sono un difensore vecchio stampo ma, quando posso, vado a saltare e magari realizzo qualche gol. Noi siamo la squadra da battere, non è facile per i nostri attaccanti realizzare, comprendo la loro fatica. Le palle inattive sono importantissime, anche in virtù delle condizioni del campo. Quella di oggi è stata la vittoria più bella sin qui, mi piacciono le vittorie sofferte. Siamo forti, non dobbiamo guardare gli altri, sappiamo dove vogliamo arrivare."
