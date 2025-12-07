Calcio
La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva
Decisive le reti di Morra, Manzari e Montrone
Trani - domenica 7 dicembre 2025 17.27
La Soccer Trani è in fuga solitaria: Atletico Gargano battuto 3-0 e quattordicesima vittoria in campionato, diciannove su diciannove in stagione. Decisive le reti di Morra, Manzari e Montrone. Con questo risultato, i tranesi allungano a +14 dal secondo posto, approfittando della sconfitta del Virtus Palese e del pareggio della Cosmano Foggia. 42 punti in classifica per la Soccer Trani su altrettanti disponibili.
CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 14esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Atletico Gargano. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al consueto 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Faliero, Montrone e Stella. In mediana Gernone, Fiorentino e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco fiducia a Morra e Manzari.
Al 4' Colombo serve perfettamente Manzari che colpisce in pieno il palo, con Cristallo battuto. Un minuto più tardi l'occasione capita sui piedi di Morra che, da posizione invitante, mastica la conclusione. Al 7' la Soccer Trani passa in vantaggio, tra i dubbi della squadra avversaria per un possibile duplice fallo tranese, non ravvisato dall'arbitro: a spingere la sfera dentro è Morra, approfittando del cross di D'Addabbo e della smanacciata errata di Cristallo: 1-0. Al 16' cross di Faliero per Morra, che questa volta spedisce alto di testa. Al 19' D'Addabbo lascia partire un traversone tagliato per Morra, che per pochissimo non riesce a ribadire in rete. Al 31' la Soccer Trani va vicinissima al raddoppio: prima l'incrocio dei pali colpito da Turitto e, sul proseguire dell'azione, lo stesso numero '11' serve a Manzari un cioccolatino solamente da scartare a Manzari, che non riesce ad inquadrare lo specchio. Al 35' il 'Cobra' non perdona, spedendo in rete da pochissimi passi la rete del meritato 2-0. Al 41' lo stesso Manzari si divora, a tu per tu con Cristallo, il gol che avrebbe chiuso il match. Si va a riposo così: Soccer Trani 2-0 Atletico Gargano.
Al 49' Fiorentino sfiora l'eurogol dal limite dell'area, grandissima risposta di Cristallo che respinge in corner, da cui scaturisce la rete del 3-0, firmata capitan Montrone che stacca perfettamente di testa. Al 74' ottima imbucata per Becerri che però perde l'equilibrio, non riuscendo a concretizzare. Al 90' salvataggio sulla linea sulla conclusione di Chiumarulo. Termina così: Soccer Trani 3-0 Atletico Gargano.
