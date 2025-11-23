Soccer Trani
La Soccer Trani vola sempre di più: 2-0 al San Severo

I tranesi allungano a +11 dal secondo posto

Trani - domenica 23 novembre 2025 16.38
Promozione, la Soccer Trani è sempre più capolista: battuto anche il San Severo 2-0, grazie alle reti di Gernone e Colombo. Con questo successo, i tranesi fanno 12 su 12 in campionato, 16 su 16 in stagione ma, soprattutto, si piazzano a +11 dal secondo posto, approfittando del pareggio del San Maroc

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 12esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista Soccer Trani e il San Severo. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al consueto 3-5-2, confermando gli stessi undici di Capurso: tra i pali Straziota, in difesa Faliero, Montrone e Stella. A centrocampo fiducia a Gernone, Fiorentino e Turitto, sulle fasce Colombo e D'Addabbo. In attacco Manzari e Chiumarulo.

Al 4' primo squillo del San Severo, con il mancino da calcio piazzato di De Vivo che impegna Straziota. Al 12' anticipo decisivo di Montrone, sul tentativo di cross ospite. Al 14' la Soccer Trani passa in vantaggio: destro dalla distanza di Gernone, deviato in maniera decisiva dal difensore avversario, spiazzando così un incolpevole Sarri: 1-0. Al 25' destro al volo di Frazzano, largo di pochissimo. Un minuto più tardi, i tranesi raddoppiano: discesa sulla fascia di D'Addabbo che pennella per Colombo, il '10' trafigge ancora Sarri: 2-0. Al 35' la Soccer Trani sfiora il tris: numero di Turitto che salta un difensore, ma il suo mancino colpisce il palo interno, attraversando successivamente la linea di porta. Al 45+2' Manzari spedisce alto, da ottima posizione. Si va a riposo: Soccer Trani 2-0 San Severo.

Al 51' occasione per il San Severo, con la spizzata di Bondjale, che per poco non beffa Straziota. Al 60' De Vivo prova il mancino, sulla traiettoria si fa trovare pronto Faliero. Al 65' combinazione Colombo-Turitto, con l'11 che crossa per Chiumarulo, mancino masticato che termina fuori. Al 75' schema da calcio d'angolo per i tranesi che libera Colombo al tiro, respinge Sarri. Termina qui: Soccer Trani 2-0 San Severo.
