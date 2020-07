La Utd alza il muro, per la difesa c'è Vito Di Bari

La UTD Sly Trani alza il muro difensivo e mette a segno un altro colpo da novanta per il campionato di Eccellenza. La società biancazzurra comunica di aver raggiunto l'accordo con Vito Di Bari: il difensore ex Corato vestirà la maglia numero 28 biancazzurra. Esperienza, affidabilità e carisma al servizio della rosa di mister Claudio De Luca, che giorno dopo giorno prende sempre più forma.Vito Di Bari, classe 1983 e nato a Trani, vestirà per la prima volta la maglia della città in cui è nato. L'esperto centrale può contare 350 presenze tra i professionisti con circa 50 presenze in Serie B con le maglie di Cremonese e Reggina, oltre alle 300 in Serie C con Sambenedettese, Frosinone, Andria, Venezia, Cremonese, Pistoiese, Catanzaro, Cosenza, Hellas Verona, Martina e Taranto. A queste si aggiungono le importanti esperienza tra i dilettanti con Audace Cerignola, Bitonto e Corato nell'ultima stagione.Di Bari non ha avuto dubbi sulla scelta: «È stato facile dire di sì all'ambizione del progetto e alla chiamata del direttore. Trani è una piazza che se si accende, ci può dare tanto e lo sto già vedendo attraverso i social. In più ho grande stima per mister Claudio De Luca, insomma tanti fattori che hanno reso possibile questa trattativa».Il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis ha spiegato: «Vito rispecchia esattamente il profilo che cerchiamo. Rappresenta l'uomo carismatico e di esperienza che è necessario in ogni rosa. Non serve presentarlo a livello tecnico, è un giocatore che non ha nulla a che fare con l'Eccellenza»