Lavinia Group Volley Trani, la laterale Sara Binetti vestirà ancora biancazzurro

È la lateralela prima riconferma dellain vista della prossima stagione.La giovane giocatrice vestirà, per il terzo anno consecutivo, la maglia biancazzurra: alla sua prima stagione con la squadra del presidente, nel 2018, la laterale ha contribuito positivamente alla causa tranese, con la vittoria del campionato di. Nella scorsa annata sportiva, l'atleta classe 2000 ha disputato, più volte da titolare, il campionato di, conclusosi anticipatamente a causa dell'emergenza Coronavirus.«Sono molto entusiasta di giocare anche la prossima stagione con l'Adriatica. Non vedo l'ora di ricominciare ad allenarmi e conoscere le mie nuove compagne di squadra»: questo il commento della giocatrice barlettana, a seguito del rinnovo. «Mi piacerebbe terminare ciò che abbiamo iniziato lo scorso anno e che purtroppo non abbiamo potuto finire. La serietà, il rapporto instaurato con la società e la fiducia nei miei confronti sicuramente hanno costituito una base importante per il mio proseguo in questa realtà».«In ogni stagione ci sono sempre dei buoni propositi: spero che, affrontando per il secondo anno consecutivo un palcoscenico importante come quello di un campionato nazionale di serie B2, io possa continuare a migliorarmi a livello tecnico, oltre che personale» ha aggiunto la laterale, prima di concludere: «Mi impegnerò per ottenere, insieme alle mie compagne, grandi soddisfazioni, cercando di ben figurare durante la prossima stagione».