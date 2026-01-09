Lavinia Group Trani
Lavinia Group Trani
Volley

Lavinia Group Volley Trani: ripresa del campionato in trasferta a Bari

Il match si disputerà sabato 10 gennaio alle ore 19:30 presso la Palestra IISS “Elena di Savoia” di Bari

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 15.49 Comunicato Stampa
Dopo la pausa, la Lavinia Group Volley Trani è pronta a tornare in campo per il primo impegno del nuovo anno nel campionato di Serie C femminile.

A seguito di uno spostamento comunicato nelle ultime ore, la gara inizialmente prevista a Valenzano si disputerà sabato 10 gennaio alle ore 19:30 presso la Palestra IISS "Elena di Savoia" di Bari, dove le bianco-blu affronteranno la Polisportiva Rainbow Sport in una sfida che segna la ripartenza ufficiale della stagione.

La squadra di coach Mazzola arriva a questo appuntamento forte di un percorso costruito su solidità, continuità e identità di gioco, con l'obiettivo di ritrovare immediatamente ritmo gara e dare seguito al lavoro svolto durante la sosta.

Il match contro Rainbow Sport rappresenta un banco di prova importante: una gara da interpretare con attenzione e concentrazione, consapevoli che ogni ripartenza di campionato porta con sé nuove insidie e richiede fin da subito il massimo livello di applicazione.

«La pausa è servita per recuperare energie e curare i dettagli – sottolinea lo staff tecnico – ora è fondamentale tornare in campo con lo stesso atteggiamento che ha caratterizzato la prima parte di stagione. Serviranno ordine, pazienza e grande determinazione».

Un appuntamento significativo per la Lavinia Group Volley Trani, chiamata a confermare il proprio percorso e a ripartire con decisione in un campionato che si preannuncia intenso ed equilibrato fino all'ultima giornata.

L'incontro è in programma sabato 10 gennaio, con fischio d'inizio alle ore 19:30, presso la Palestra IISS "Elena di Savoia" di Bari.
  • Lavinia Volley Trani
Altri contenuti a tema
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025 Le tranesi si impongono con un netto 0-3 sul campo della Joy Volley Femminile
Lavinia Group Volley Trani: prestazione di altissimo livello nella vittoria esterna contro l’ASD Turi Revolution Lavinia Group Volley Trani: prestazione di altissimo livello nella vittoria esterna contro l’ASD Turi Revolution "Abbiamo mantenuto ordine, aggressività e un atteggiamento impeccabile"
Lavinia Group Volley Trani: sfida ad alta intensità sul campo della Farm. Mastrolonardo Turi Lavinia Group Volley Trani: sfida ad alta intensità sul campo della Farm. Mastrolonardo Turi Match in programma domenica 7 dicembre alle ore 18:00
Lavinia Group Volley Trani: trasferta impegnativa sul campo dell’Amatori Volley Bari Lavinia Group Volley Trani: trasferta impegnativa sul campo dell’Amatori Volley Bari Obiettivo confermare quanto di buono mostrato sinora e difendere il primato nel girone.
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia Le tranesi continua così il proprio percorso nel campionato, con determinazione e consapevolezza
Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico “Ferrante
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta Un successo che ribadisce la solidità e la maturità delle tranesi
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley Una prova completa che conferma il buon momento delle tranesi
Ufficiale: Trani fa il bis a Bari. Ciliento (PD) e Ferri (FdI) proclamati Consiglieri Regionali
9 gennaio 2026 Ufficiale: Trani fa il bis a Bari. Ciliento (PD) e Ferri (FdI) proclamati Consiglieri Regionali
Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
9 gennaio 2026 Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
M5S di Trani vuole vederci chiaro sui fondi revocati del PNRR e sulle parcelle liquidate
9 gennaio 2026 M5S di Trani vuole vederci chiaro sui fondi revocati del PNRR e sulle parcelle liquidate
Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado»
9 gennaio 2026 Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado»
Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora
9 gennaio 2026 Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora
Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
9 gennaio 2026 Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
8 gennaio 2026 Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»
8 gennaio 2026 Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»
Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
8 gennaio 2026 Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio
8 gennaio 2026 Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.