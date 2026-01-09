Lavinia Group Volley Trani: ripresa del campionato in trasferta a Bari

Dopo la pausa, la Lavinia Group Volley Trani è pronta a tornare in campo per il primo impegno del nuovo anno nel campionato di Serie C femminile.A seguito di uno spostamento comunicato nelle ultime ore, la gara inizialmente prevista a Valenzano si disputerà sabato 10 gennaio alle ore 19:30 presso la Palestra IISS "Elena di Savoia" di Bari, dove le bianco-blu affronteranno la Polisportiva Rainbow Sport in una sfida che segna la ripartenza ufficiale della stagione.La squadra di coach Mazzola arriva a questo appuntamento forte di un percorso costruito su solidità, continuità e identità di gioco, con l'obiettivo di ritrovare immediatamente ritmo gara e dare seguito al lavoro svolto durante la sosta.Il match contro Rainbow Sport rappresenta un banco di prova importante: una gara da interpretare con attenzione e concentrazione, consapevoli che ogni ripartenza di campionato porta con sé nuove insidie e richiede fin da subito il massimo livello di applicazione.«La pausa è servita per recuperare energie e curare i dettagli – sottolinea lo staff tecnico – ora è fondamentale tornare in campo con lo stesso atteggiamento che ha caratterizzato la prima parte di stagione. Serviranno ordine, pazienza e grande determinazione».Un appuntamento significativo per la Lavinia Group Volley Trani, chiamata a confermare il proprio percorso e a ripartire con decisione in un campionato che si preannuncia intenso ed equilibrato fino all'ultima giornata.L'incontro è in programma sabato 10 gennaio, con fischio d'inizio alle ore 19:30, presso la Palestra IISS "Elena di Savoia" di Bari.