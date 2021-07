Memorial Nino Losito, a Trani una due giorni all'insegna del ricordo e della passione per il calcio

Una "due giorni" all'insegna del ricordo di un grande dirigente e appassionato di sport, ma anche del presente e del futuro, spazi temporali che un anno e mezzo di emergenza sanitaria causa pandemia da Covid 19 ci ha sottratto. E di cui in queste settimane si stanno riappropriando anche i bambini delle scuole calcio, per troppo tempo lontani dai campi e dalla loro passione. Proprio loro sono stati protagonisti del "", promosso da CalcioClub con l'infaticabile Sergio Porcelli, fotografo e promoter di eventi, e della A.D. Polisportiva Trani del presidente Costantino Baratta, con il patrocinio della LND Puglia e del Comune di Trani, per ricordare il dirigente, già Delegato provinciale del Comitato BAT Figc/LND Puglia scomparso qualche mese fa all'età di 74 anni.Nello scorso fine settimana sui campi del Centro sportivo Casalino di Trani si sono ritrovati i giovani calciatori categoria Piccoli Amici (2012/13), accompagnati dai loro istruttori, delle sei scuole calcio locali, affrontandosi in partitelle e giochi: Polisportiva Trani 2006, A.S.D. Soccer Trani, A.S.D. Club Pontelama 1983, Accademia Calcio Trani 2015, A.S.D. Città di Trani 2019 e A.P.D. Nicola Di Leo Trani. E' stato bello rivedere gioia e spensieratezza sui loro volti, dopo mesi di chiusure e divieti. Così come emozionante è stato rivedere in campo alcuni dei protagonisti delle due squadre che qualche anno fa portarono trofei nella città della splendida Cattedrale sul mare: la Fortis Trani presieduta da Ninì Flora, promossa in serie D nella stagione 2009/10 al termine di una lunga cavalcata nei play off, e la Vigor Trani, vincitrice della Coppa Italia regionale di Eccellenza, stagione 2017/18. Sfidando gli oltre trenta gradi di una caldissima mattina di luglio, si sono "dati battaglia" in una partitella amarcord, indossando le belle divise di Eleven, main sponsor della manifestazione, e prima ancora salutati e abbracciati nel ricordo di quelle imprese. Hanno risposto presente all'invito degli organizzatori Maurizo Piscopo, Roberto Genco, Sabino Terrone, Cristian Orizzonte, Francesco Cantatore, Francesco Faccini, Francesco Visconti, Alessio Cepele, Filippo Ardito, Antonio Tedeschi e Umberto Pellegrino. E con loro i condottieri di quelle due squadre vincenti: i tecnici Giacomo Pettinicchio (Fortis) e Massimo Pizzulli (Vigor). Tra gli spettatori, oltre ai ragazzini delle scuole calcio, rapiti dalle loro giocate, anche Pietro Perina, portiere lanciato proprio dalla Fortis Trani (era under) e ora stabilmente in serie B, nell'ultima stagione al Vicenza.Il Memorial si è chiuso con la cerimonia di premiazione, condotta dal direttore di CalcioClub Vito Contento, davanti agli occhi lucidi e i volti commossi di Giulio e Gianna, fratello e sorella di Nino Losito che hanno ascoltato le parole di stima e profondo affetto che tutti gli intervenuti hanno espresso, alla presenza fra gli altri di Piero Lamia Caputo, segretario della Delegazione Bat LND Puglia: il vicesindaco Fabrizio Ferrante, il delegato provinciale Coni della Bat Antonio Rutigliano e il giornalista Franco Caffarella, entrambi grandi amici di Nino e con lui autori del libro "Un calcio ai ricordi… in rosa", scritto per raccontare le gesta della Trani '80, la grande squadra di calcio femminile che vinse scudetti e coppe in serie, di cui Losito fu anima e cuore fuori dal campo e cantore attraverso le frequenze di Radio Bombo. "Di Nino si ricorderanno sempre il suo sorriso, la sua disponibilità, la sua passione e la sua capacità di mettersi al servizio degli altri".Targhe a tutte le scuole calcio, ai due tecnici Pettinicchio e Pizzulli, alla famiglia Casalino per la cordiale ospitalità, per ricordare Roberto Violante, giornalista ed editore venuto a mancare due anni fa, fondatore della società editrice Nicholaus che nel 2004 dette vita al marchio CalcioClub (a ritirare il premio il figlio Paolo) e per Giulio e Gianna Losito, per onorare la memoria di un "appassionato e infaticabile dirigente federale e figura di spicco dello sport tranese". Applausi per tutti, con la promessa e l'impegno di rivedersi il prossimo anno per il secondo Memorial.Una ricca photogallery dell'evento, a cura di Sergio Porcelli, è presente sulla pagina ufficiale di CalcioClub