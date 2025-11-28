Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «L’entusiasmo fa piacere, ma basta poco per ribaltare tutto»

“I record si dimenticano facilmente, noi dobbiamo scrivere qualcosa di importante”

Trani - venerdì 28 novembre 2025 18.23
Promozione, si scende in campo per la 13esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, primissima a punteggio pieno e reduce da una settimana da sogno, è ospite del Molfetta, 15esimo in graduatoria ed in piena crisi di risultati, con una sola vittoria nelle ultime sette gare. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Paolo Poli' di Molfetta, con calcio d'inizio alle ore 11:00.

Il Molfetta, allenato da pochi giorni da mister Lopraino, ha sin qui deluso molto, e lo dicono le statistiche: solamente tre vittorie, a cui vanno ad aggiungersi due pareggi e ben sette sconfitte, con 12 reti realizzate (14^attacco del girone) e 21 subite (15^difesa). Si prospetta una sfida piuttosto complicata per i biancorossi, pronti a battagliare contro un Trani che non ha più bisogno di ulteriori elogi.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida: "Siamo orgogliosi e felici del nostro percorso, ma dobbiamo essere bravi a distaccarci dal contorno. La mia preoccupazione è questa. Da martedì ho detto ai ragazzi che sarebbe stata una delle settimane più complicate. Non voglio spegnere l'entusiasmo, si vive per queste emozioni, ma dobbiamo focalizzarci sulla domenica, basta poco per ribaltare tutto"

"Molfetta? Mi aspetto una squadra avvelenata, hanno inserito giocatori buoni. Per gli avversari sarebbe soddisfacente fermare la nostra cavalcata, non dobbiamo permetterlo. Ogni settimana si va alla ricerca di traguardi da superare, ma i record si dimenticano velocemente. Bisogna scrivere qualcosa di importante, che rimanga impresso nei ricordi della gente. Richieste di mercato a Montrone? Conoscevo già la sua risposta."

Parola anche a Cristian Prekducaj: "Questi primi mesi sono andati benissimo, abbiamo riacceso la piazza, siamo felici. Adesso dobbiamo continuare così. Rilevanza mediatica? Fa piacere, significa che stiamo facendo qualcosa di buono, ma siamo concentrati su domenica. Niente distrazioni. Ruolo? È fondamentale essere duttili nel calcio d'oggi. Per la squadra giocherei ovunque"
