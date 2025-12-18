Obiettivo raggiunto, ventuno su ventuno per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ Real Siti sconfitto 4-0

La Soccer Trani, nonostante una prima frazione di gioco sottotono,, facendo ventuno su ventuno in stagione: al 'Lapi' termina, grazie alle reti nella ripresa di, autore di una doppietta, e. Con questi tre punti, i biancazzurri rimangono a punteggio pieno in classifica, salendo asu altrettanti disponibili, mantenendo la distanza didal secondo posto.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 16esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista Soccer Trani e il Real Siti. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Antonacci, Montrone e Cantalice. A centrocampo spazio a Prekducaj, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, adoperano Lucarelli e Colombo. In attacco fiducia a Chiumarulo e Becerri.Al 5' tiro-cross insidioso di Colombo, respinge con attenzione Stango. All'11 imbucata leggermente imprecisa di Cantalice per Chiumarulo, ancora pronto l'estremo difensore del Real Siti. Al 14' Gernone premia l'inserimento di Prekducaj, destro centrale. Al 23' ammonito mister Moscelli per eccessive proteste nei confronti del direttore di gara. Al 26' miracolo di Stango sulla conclusione angolata di Gernone. Al 30' clamoroso errore di Becerri sottoporta, sull'ottimo servizio di Colombo. Al 38' la sfera arriva sui piedi di Fiorentino, sinistro che sorvolo lo specchio di porta. Al 45' ennesimo tentativo di Becerri, respinge ancora Stango. Termina la prima frazione:Al 49' sponda di Chiumarulo per Prekducaj, traiettoria alta. Stesso esito per Fiorentino un minuto più tardi, questa volta con un destro angolato da fuori area. Al 50' la Soccer Trani passa in vantaggio:Al 55' miracolo del portiere del Real Siti sul colpo di testa di Chiumarulo. Al 70' i tranesi raddoppiano:. Al 79' la Soccer Trani cala il tris, con unaAll'87' Cassano crossa perfettamente perTermina così: Soccer Trani 4-0 Real Siti.