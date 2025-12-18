Calcio
Obiettivo raggiunto, ventuno su ventuno per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ Real Siti sconfitto 4-0
Sedici su sedici in campionato per i tranesi: decisive le reti di Antonacci, Becerri (X2) e Fiorentino
Trani - giovedì 18 dicembre 2025 16.55
La Soccer Trani, nonostante una prima frazione di gioco sottotono, riesce a battere anche il Real Siti, facendo ventuno su ventuno in stagione: al 'Lapi' termina 4-0 per i tranesi, grazie alle reti nella ripresa di Antonacci, Becerri, autore di una doppietta, e Fiorentino. Con questi tre punti, i biancazzurri rimangono a punteggio pieno in classifica, salendo a 48 punti su altrettanti disponibili, mantenendo la distanza di 14 lunghezze dal secondo posto.
CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 16esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista Soccer Trani e il Real Siti. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Antonacci, Montrone e Cantalice. A centrocampo spazio a Prekducaj, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, adoperano Lucarelli e Colombo. In attacco fiducia a Chiumarulo e Becerri.
Al 5' tiro-cross insidioso di Colombo, respinge con attenzione Stango. All'11 imbucata leggermente imprecisa di Cantalice per Chiumarulo, ancora pronto l'estremo difensore del Real Siti. Al 14' Gernone premia l'inserimento di Prekducaj, destro centrale. Al 23' ammonito mister Moscelli per eccessive proteste nei confronti del direttore di gara. Al 26' miracolo di Stango sulla conclusione angolata di Gernone. Al 30' clamoroso errore di Becerri sottoporta, sull'ottimo servizio di Colombo. Al 38' la sfera arriva sui piedi di Fiorentino, sinistro che sorvolo lo specchio di porta. Al 45' ennesimo tentativo di Becerri, respinge ancora Stango. Termina la prima frazione: Soccer Trani 0-0 Real Siti.
Al 49' sponda di Chiumarulo per Prekducaj, traiettoria alta. Stesso esito per Fiorentino un minuto più tardi, questa volta con un destro angolato da fuori area. Al 50' la Soccer Trani passa in vantaggio: schema su punizione che libera Colombo, conclusione che si stampa sul palo, con Stango battuto che nulla può sulla respinta a porta vuota di Antonacci: 1-0. Al 55' miracolo del portiere del Real Siti sul colpo di testa di Chiumarulo. Al 70' i tranesi raddoppiano: uscita errata di Stango che spalanca la via della rete a Becerri che, con un destro dalla distanza, inquadra precisamente i pali: 2-0. Al 79' la Soccer Trani cala il tris, con una punizione splendida, alla 'maledetta', di Fiorentino, che spedisce all'incrocio dei pali: 3-0. All'87' Cassano crossa perfettamente per Becerri che, da posizione ravvicinata, non sbaglia, siglando la propria doppietta personale: 4-0. Termina così: Soccer Trani 4-0 Real Siti.
