Oggi per l'Apulia Trani trasferta in terra laziale contro la Roma XIV Decimoquarto

Il match contro una delle dirette concorrenti per la permanenza in serie C

Oggi, domenica 26 gennaio, l'Apulia Trani si prepara ad affrontare la trasferta in terra laziale per giocarsi un altro importante scontro diretto contro la Roma XIV Decimoquarto, una delle dirette concorrenti per la permanenza in serie C.La squadra in settimana ha effettuato due sedute di allenamento e nonostante i diversi dolori muscolari riscontrati dopo la partita di domenica scorsa, Mister Strippoli dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa. Trasferta lunga e impegnativa ma che la squadra tranese affronterà come ha sempre fatto, con carattere e determinazione.