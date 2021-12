Phoenix Trani, domani in campo per la fase regionale della coppa Italia

Finalmente si parte. Dopo mesi di allenamenti e amichevoli, la Phoenix Trani torna in campo domani, domenica 5 dicembre 2021, nella prima gara ufficiale della fase regionale della Coppa Italia.

In campo alle 14.30 al Capirro Sport Village, le ragazze di mister Strippoli affronteranno il Molfetta calcio femminile, già incontrata domenica scorsa nel torneo amichevole contro la violenza sulle donne.



«Siamo contenti che le ragazze potranno ritornare a disputare una gara ufficiale - commenta il presidente della Phoenix Trani, Giovanni Angarano -. Le amichevoli che abbiamo disputato sono state importanti per mettere minuti nelle gambe e riprendere confidenza con il terreno di gioco, ma ora è giunto il momento di fare sul serio. Auguriamo un in bocca al lupo al Molfetta e al Nitor Brindisi, le due squadre che gareggeranno con noi in questa competizione».