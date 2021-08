Phoenix Trani, il nuovo allenatore è Aldo Massimo Strippoli

L'Asd Phoenix Trani comunica di aver affidato la guida tecnica per la stagione 2021/2022 al mister Aldo Massimo Strippoli.Di seguito le parole del mister, con esperienza decennale nel calcio femminile, con le quali esprime il proprio entusiasmo per il prossimo campionato di Eccellenza: "Sono entusiasta per questa nuova esperienza e sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per svolgere da protagonisti la prossima stagione".