Phoenix Trani, Michele Di Marzio lascia la guida della squadra

La società di calcio femminile Phoenix Trani comunica che per la prossima stagione 2021-2022 Michele Di Marzo non sarà alla guida tecnica della prossima stagione, ma resterà comunque nella dirigenza.«È stato un piacere per me allenare questo gruppo - spiega Di Marzo -. Alla nostra prima esperienza nel campionato di Eccellenza pugliese siamo riusciti a conquistare un ottimo secondo posto, frutto dell'impegno e della dedizione di tutti. Ora ci aspettano nuove sfide: come dirigente della Phoenix Trani, continuerò a dare il mio contributo per raggiungere nuovi obiettivi».«Tutta la società ringrazia Michele Di Marzo per quanto fatto in questa prima stagione - afferma il presidente Giovanni Angarano -. Non era semplice perché abbiamo disputato il primo campionato di Eccellenza in piena emergenza Covid. Restando nella dirigenza, Michele continuerà a dare un supporto importante per tutta la squadra».Nei prossimi giorni la società comunicherà il nuovo allenatore che siederà sulla panchina della Phoenix Trani.