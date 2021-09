Phoenix Trani, si scaldano i motori per la prossima stagione

Archiviata la prima stagione di Eccellenza femminile pugliese, la Phoenix Trani si prepara per la nuova."Eccoci alla nostra seconda stagione nel Campionato di Eccellenza Femminile – spiega il presidente Giovanni Angarano -. Siamo partiti un anno fa con una nuova società che ha messo le basi in un momento storico della vita sociale caratterizzato da enormi difficoltà causate dalla pandemia.Andando a tracciare un veloce bilancio, possiamo dire che siamo soddisfatti, ma il merito è di tutti: della squadra, della dirigenza, dello staff tecnico e medico e degli sponsor, che voglio ringraziare in particolar modo per averci sostenuto.Un anno fa abbiamo promesso di iniziare a sviluppare un progetto serio e duraturo nel tempo, valorizzando le ragazze del territorio e dando loro l'opportunità di divertirsi. Credo che ci stiamo riuscendo.Siamo reduci da un campionato terminato al secondo posto: per quest'anno abbiamo confermato l'intera rosa e l'abbiamo integrata con nuovi innesti che, insieme ad un gruppo già consolidato, permetteranno di migliorarci.L'open day di qualche giorno fa ci ha favorevolmente sorpresi per il successo che ha avuto in quanto più di quindici ragazze si sono avvicinate alla nostra realtà: tutto ciò dimostra la bontà e la continuità del progetto "Phoenix Trani" iniziato da appena un anno.L'obiettivo della prossima stagione è semplicemente migliorarci in tutto, ma soprattutto distinguerci ancor di più come realtà del territorio" ha concluso il presidente Giovanni Angarano.