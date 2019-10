Presentato il progetto Next Generation: coinvolte l'Uc Sampdoria e l'Asd Soccer

Calcio, crescita e formazione: si fonda su queste parole il progetto di affiliazione tra la A.S.D. Soccer Trani e la U.C.Sampdoria con il progettoext generation. Sala gremita presso il Capirro Sport Village venerdì 4 ottobre, per la presentazione dell'accordo di affiliazione tra la U.C. Sampdoria e la A.S.D. Soccer Trani identificata come primo centro tecnico di formazione in Puglia.Si tratta di una prestigiosa collaborazione della durata di un anno prorogabile per le prossime stagioni che sigla l'inizio di un proficuo rapporto con una delle realtà calcistiche più prestigiose d'Italia che punta in maniera sempre più forte alla crescita dei giovani.All'evento hanno partecipato lo staff tecnico e medico della Soccer, il responsabile del progetto Italo Calvarese, i genitori e i piccoli atleti della società. Il responsabile del progetto ha sottolineato come la società blucerchiata investa molto nella crescita e valorizzazione dei club affiliati, senza ridurre il tutto ad un rapporto di marketing e di pubblicità fine a se stessa.Attraverso questa collaborazione laavrà un importante affiliato sul territorio pugliese per osservare e veder crescere nuovi giovani talenti e lacompierà un importante salto di qualità.L'affiliazione non è una cosa automatica, il responsabile Italo Calvarese ha prima valutato le strutture e i requisiti della società, e solo dopo ha accettato di affiliare la Soccer Trani al club blucerchiato.Le attività degli allenatori saranno seguite da vicino dai tecnici della Sampdoria che, attraverso visite periodiche durante la stagione, supervisioneranno il loro lavoro per migliorarne le tecniche indirizzandole verso gli standard utilizzati dalla Sampdoria.Sarà stilato un programma di appuntamenti nei quali i nostri allenatori visiteranno le strutture a loro disposizione per incontri formativi, allenamenti e stage. I tecnici della Soccer sono entusiasti di essersi avvicinati ad una realtà seria e importante come quella della Sampdoria, il cui progetto si basa non solo sulla formazione calcistica del bambino, ma anche sul suo sviluppo umano ed educativo.Per questo accanto allo staff tecnico ci sarà uno staff medico costituito da alcune figure fondamentali per la crescita di un bambino: il nutrizionista, lo psicologo, il medico, il fisioterapista e l'osteopata.Un tassello importante per la Soccer Trani che sa bene che ampliare e rinnovare le competenze calcistiche sportive, è base fondamentale per una crescita futura. "Le premesse affinché si prospetti una stagione sportiva ambiziosa e ricca di soddisfazioni ci sono tutte, per cui non vediamo l'ora di iniziare sul campo questa preziosa collaborazione!!! "dicono i tecnici.La Soccer coglie l'occasione ringrazia tutti i partecipanti presenti all'evento.