Calcio
Promozione, obiettivo ventuno su ventuno in stagione per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ arriva il Real Siti
Infrasettimanale di Promozione: calcio d’inizio ore 15:00
Trani - mercoledì 17 dicembre 2025 18.04
Promozione, si scende in campo per la 16esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dal gagliardo successo di Lucera di domenica, è pronta a continuare la propria marcia vincente: al 'Lapi' arriva il Real Siti, terzultimo in classifica ed in un buon momento di forma, con due vittorie nelle ultime quattro. La sfida infrasettimanale, per l'occasione, si disputerà giovedì, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.
Il Real Siti, allenato da mister Lannunziata, ha sin qui collezionato 16 punti in stagione, frutto di 4 vittorie (San Severo, Atletico Gargano, Lucera, Virtus Andria), 4 pareggi (Noicattaro, Corato, San Marco, Cosmano Foggia) e 7 sconfitte (Borgorosso Molfetta, Norba Conversano, Virtus Bisceglie, Rutiglianese, Molfetta, Virtus Palese, Don Uva). 17 reti segnate (quartultimo attacco) e 21 subite (decima difesa).
D'altro canto, c'è la Soccer Trani, la squadra più vincente d'Italia: numeri incredibili per gli uomini di Moscelli, abili a vincere tutte le partite disputate sin qui; quindici su quindici in campionato e cinque su cinque in Coppa, con il traguardo delle semifinali molto vicino. In classifica, i biancazzurri comandano a 45 punti su 45, con un importante distacco di 14 punti dal secondo posto occupato dal San Marco.
Real Siti e Virtus Palese, queste le ultime due gare del girone d'andata, prima di concedersi alle meritate feste natalizie. L'obiettivo non serve neanche ribadirlo: vincerle entrambe per fare 17/17, per raggiungere la soglia dei 51 punti disponibili. Appuntamento giovedì alle ore 15:00.
