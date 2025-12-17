Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Promozione, obiettivo ventuno su ventuno in stagione per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ arriva il Real Siti

Infrasettimanale di Promozione: calcio d’inizio ore 15:00

Trani - mercoledì 17 dicembre 2025 18.04
Promozione, si scende in campo per la 16esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dal gagliardo successo di Lucera di domenica, è pronta a continuare la propria marcia vincente: al 'Lapi' arriva il Real Siti, terzultimo in classifica ed in un buon momento di forma, con due vittorie nelle ultime quattro. La sfida infrasettimanale, per l'occasione, si disputerà giovedì, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.

Il Real Siti, allenato da mister Lannunziata, ha sin qui collezionato 16 punti in stagione, frutto di 4 vittorie (San Severo, Atletico Gargano, Lucera, Virtus Andria), 4 pareggi (Noicattaro, Corato, San Marco, Cosmano Foggia) e 7 sconfitte (Borgorosso Molfetta, Norba Conversano, Virtus Bisceglie, Rutiglianese, Molfetta, Virtus Palese, Don Uva). 17 reti segnate (quartultimo attacco) e 21 subite (decima difesa).

D'altro canto, c'è la Soccer Trani, la squadra più vincente d'Italia: numeri incredibili per gli uomini di Moscelli, abili a vincere tutte le partite disputate sin qui; quindici su quindici in campionato e cinque su cinque in Coppa, con il traguardo delle semifinali molto vicino. In classifica, i biancazzurri comandano a 45 punti su 45, con un importante distacco di 14 punti dal secondo posto occupato dal San Marco.

Real Siti e Virtus Palese, queste le ultime due gare del girone d'andata, prima di concedersi alle meritate feste natalizie. L'obiettivo non serve neanche ribadirlo: vincerle entrambe per fare 17/17, per raggiungere la soglia dei 51 punti disponibili. Appuntamento giovedì alle ore 15:00.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra» È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra» La Soccer Trani raggiunge la soglia dei 45 in classifica, confermandosi a +14 dalla seconda posizione
Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1 Calcio Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1 Vittoria gagliarda dei tranesi, in 10 uomini per più di cinquanta minuti
Lucera-Soccer Trani, Moscelli: «Non bisogna abbassare la guardia. Distacco così ampio? Inaspettato» Calcio Lucera-Soccer Trani, Moscelli: «Non bisogna abbassare la guardia. Distacco così ampio? Inaspettato» “Calendario? Viviamo partita dopo partita, vogliamo chiudere l’anno solare al meglio”
Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C» Calcio Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C» “L’unica pecca è che creiamo tanto e concretizziamo non quanto potremmo”
La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva Decisive le reti di Morra, Manzari e Montrone
Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti» Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti» “Per continuare così bisognerà lavorare duramente, c’è sempre da migliorare”
Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro Inarrestabili: diciottesima vittoria in stagione per i tranesi
Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” Calcio Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” La Soccer Trani centra la 13^vittoria consecutiva, nonostante una gara sottotono
Via Martiri di Palermo tra messa in sicurezza e incuria: chiusa la pista ciclabile
17 dicembre 2025 Via Martiri di Palermo tra messa in sicurezza e incuria: chiusa la pista ciclabile
Trani cambia marcia: in 6 mesi incassati per la sosta gli stessi proventi di 7 anni precedenti
17 dicembre 2025 Trani cambia marcia: in 6 mesi incassati per la sosta gli stessi proventi di 7 anni precedenti
Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
17 dicembre 2025 Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
Verso una Trani più accessibile: sopralluogo per eliminare le barriere architettoniche
17 dicembre 2025 Verso una Trani più accessibile: sopralluogo per eliminare le barriere architettoniche
Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a due tranesi
17 dicembre 2025 Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a due tranesi
11
Natale a Trani, polemiche sui costi: il sindaco Bottaro risponde sulla spesa da 585mila euro
17 dicembre 2025 Natale a Trani, polemiche sui costi: il sindaco Bottaro risponde sulla spesa da 585mila euro
Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani
17 dicembre 2025 Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani
Il futuro che vorrei, presentata l'edizione 2026
17 dicembre 2025 Il futuro che vorrei, presentata l'edizione 2026
Consiglio Comunale della Città di Trani convocato lunedì 22
17 dicembre 2025 Consiglio Comunale della Città di Trani convocato lunedì 22
Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?»
17 dicembre 2025 Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.