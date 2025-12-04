Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro

Inarrestabili: diciottesima vittoria in stagione per i tranesi

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 16.46
La Soccer Trani mette una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Dilettanti, battendo il Noicattaro nei quarti di finale d'andata. Al 'Rizzo' termina 1-4 per i tranesi, al termine di una partita dominata e ben giocata dagli uomini di Moscelli, nonostante le condizioni pessime del terreno di gioco. Decisive le reti di Turitto, Morra, Colombo e Stella.

CRONACA - Coppa Italia Dilettanti, si scende in campo per i quarti di finale d'andata: al Comunale 'Mario Rizzo', ai limiti della praticabilità a causa delle forti piogge di giornata, si affrontano Noicattaro e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Stella Fabrizio tra i pali, in difesa spazio a Santoro, Montrone e Stella Francesco. In mediana spazio a Fiorentino, Turitto e Lucarelli mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco fiducia a Morra e Becerri.

All'8' tentativo di Stella su calcio piazzato, blocca con sicurezza Colagrande. Al 15' la Soccer Trani va vicinissima al vantaggio: mancino affilato che sfiora il palo, terminando dunque largo. Al 16' opportunità ghiotta per il Noicattaro, ma il destro di Fieroni è leggermente impreciso. Al 23' botta dalla distanza di Morra, stesso esito. Al 25' i tranesi sbloccano il risultato: traversone con i contagiri di Colombo per l'inserimento di Turitto che, di testa, trafigge Colagrande: 0-1. Al 44' la Soccer Trani raddoppia: secondo assist di giornata di Colombo per Morra che anticipa Colagrande, siglando la rete dello 0-2. Si va a riposo: Noicattaro 0-2 Soccer Trani

Ad inizio ripresa i tranesi trovano il tris: al 46' svarione difensivo di Cannone, ne approfitta ancora Colombo che, con un destro potente, firma lo 0-3. Al 53' azione solitaria di Lucarelli, sinistro che termina di poco fuori. Al 62' la Soccer Trani chiude i giochi: corner di Lucarelli per Stella che, sul primo palo, si fa trovare pronto: 0-4. All'82' duplice occasione per il Noicattaro, in entrambi i casi riesce a salvarsi la retroguardia biancazzurra. All'84' gli uomini di Sisto accorciano le distanze, con un preciso mancino di Fieroni che beffa Stella: 1-4. Termina così: Noicattaro 1-4 Soccer Trani.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” Calcio Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” La Soccer Trani centra la 13^vittoria consecutiva, nonostante una gara sottotono
La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva 17 su 17 in stagione per i tranesi, che non hanno intenzione di fermarsi
Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «L’entusiasmo fa piacere, ma basta poco per ribaltare tutto» Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «L’entusiasmo fa piacere, ma basta poco per ribaltare tutto» “I record si dimenticano facilmente, noi dobbiamo scrivere qualcosa di importante”
È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città» Calcio È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città» “Prossimi obiettivi? Vogliamo continuare a crescere, con umiltà, fame e disciplina”
Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso» Calcio Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso» “Classifica? È un campionato tosto, ma noi saremo altrettanto contro chiunque”
È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale» Calcio È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale» “La classifica assume oggi un valore importante, ma non abbassiamo la guardia”
La Soccer Trani vola sempre di più: 2-0 al San Severo La Soccer Trani vola sempre di più: 2-0 al San Severo I tranesi allungano a +11 dal secondo posto
Soccer Trani-San Severo, Moscelli: «Ogni partita è complicata, non dovremo commettere errori» Calcio Soccer Trani-San Severo, Moscelli: «Ogni partita è complicata, non dovremo commettere errori» “Coppa? Sono contento per la prestazione di tanti giocatori”
Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid
4 dicembre 2025 Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid
Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani va in scena l’intramontabile “Miseria e Nobiltà”
4 dicembre 2025 Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani va in scena l’intramontabile “Miseria e Nobiltà”
GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini
4 dicembre 2025 GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini
Caos impianti a Trani: l'MCL chiede la verità su costi e sicurezza
4 dicembre 2025 Caos impianti a Trani: l'MCL chiede la verità su costi e sicurezza
6
Maltempo a Trani, pioggia battente e disagi diffusi in città
4 dicembre 2025 Maltempo a Trani, pioggia battente e disagi diffusi in città
Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città: criticità in via di risoluzione dopo i 66mm di pioggia
4 dicembre 2025 Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città: criticità in via di risoluzione dopo i 66mm di pioggia
Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo
4 dicembre 2025 Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo
1
Trani, sfiorata la strage in Via Olanda: pino si schianta sull'auto di una famiglia. "Pericolo segnalato inutilmente a marzo "
4 dicembre 2025 Trani, sfiorata la strage in Via Olanda: pino si schianta sull'auto di una famiglia. "Pericolo segnalato inutilmente a marzo"
Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità
4 dicembre 2025 Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità
Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza
4 dicembre 2025 Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.