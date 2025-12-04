Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro

Lamette una seria ipoteca sulla qualificazione alledi Coppa Italia Dilettanti, battendo ilnei quarti di finale d'andata. Al 'Rizzo' terminaper i tranesi, al termine di una partita dominata e ben giocata dagli uomini di Moscelli, nonostante le condizioni pessime del terreno di gioco. Decisive le reti diCRONACA - Coppa Italia Dilettanti, si scende in campo per i quarti di finale d'andata: al Comunale 'Mario Rizzo', ai limiti della praticabilità a causa delle forti piogge di giornata, si affrontano Noicattaro e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Stella Fabrizio tra i pali, in difesa spazio a Santoro, Montrone e Stella Francesco. In mediana spazio a Fiorentino, Turitto e Lucarelli mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco fiducia a Morra e Becerri.All'8' tentativo di Stella su calcio piazzato, blocca con sicurezza Colagrande. Al 15' la Soccer Trani va vicinissima al vantaggio: mancino affilato che sfiora il palo, terminando dunque largo. Al 16' opportunità ghiotta per il Noicattaro, ma il destro di Fieroni è leggermente impreciso. Al 23' botta dalla distanza di Morra, stesso esito. Al 25' i tranesi sbloccano il risultato:. Al 44' la Soccer Trani raddoppia:. Si va a riposo: Noicattaro 0-2 Soccer TraniAd inizio ripresa i tranesi trovano il tris: al 46'. Al 53' azione solitaria di Lucarelli, sinistro che termina di poco fuori. Al 62' la Soccer Trani chiude i giochi:. All'82' duplice occasione per il Noicattaro, in entrambi i casi riesce a salvarsi la retroguardia biancazzurra. All'84' gli uomini di Sisto accorciano le distanze, con un. Termina così: