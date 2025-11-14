Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi»

“Stiamo facendo un percorso straordinario, non vogliamo fermarci”

Trani - venerdì 14 novembre 2025 19.57
Promozione, si scende in campo per l'11esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani è ospite della Rinascita Rutiglianese, sesta in graduatoria e reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00. A causa della capienza molto limitata, la società tranese ha fatto sapere che non sarà possibile assistere dal vivo al match.

La Rinascita Rutiglianese, allenata da mister Cannone, è una mina vagante di questo girone, come dimostrato dalle ultime prestazioni dei granata. La Soccer Trani, regina di questo campionato, è una macchina sempre più perfetta: 10 partite, 10 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 29 reti realizzate (miglior attacco) e solamente due subite (miglior difesa) ma, soprattutto, 30 punti in classifica su 30, a più sette dalle inseguitrici.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida: «Sarà una settimana impegnativa, considerando il ritorno in Coppa ma, come detto sempre, siamo concentrati partita dopo partita. Trasferta senza pubblico? Dispiaciuti, ma non creiamo alibi, andremo lì determinati. Faremo di tutto per regalare ai tifosi i tre punti, sperando di festeggiare insieme al ritorno da Capurso»

«Rutiglianese? Affrontiamo una squadra in salute, organizzata e ben allenata. Noi vogliamo dar seguito a questo periodo di risultati, affrontandoli con rispetto e consapevoli di voler ottenere l'ennesima vittoria in questo campionato. Stiamo facendo un percorso straordinario, non vogliamo fermarci»
