Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi»

, si scende in campo per l'11esima giornata di campionato: la capolistaè ospite della, sesta in graduatoria e reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica allo stadio '' di Capurso, con calcio d'inizio fissato alle ore. A causa della capienza molto limitata, la società tranese ha fatto sapere che non sarà possibile assistere dal vivo al match.La Rinascita Rutiglianese, allenata da mister Cannone, è una, come dimostrato dalle ultime prestazioni dei granata. La Soccer Trani,di questo campionato, è una macchina sempre più perfetta: 10 partite, 10 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 29 reti realizzate (miglior attacco) e solamente due subite (miglior difesa) ma, soprattutto,, a più sette dalle inseguitrici.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così la sfida: «Sarà una settimana impegnativa, considerando il ritorno in Coppa ma, come detto sempre, siamopartita dopo partita.senza pubblico? Dispiaciuti, ma non, andremo lì determinati. Faremo di tutto per regalare ai tifosi i tre punti, sperando diinsieme al ritorno da Capurso»«Rutiglianese? Affrontiamo una squadra in salute, organizzata e ben allenata. Noi vogliamo dar seguito a questo periodo di risultati, affrontandoli con rispetto e consapevoli di voler ottenere l'ennesima vittoria in questo campionato. Stiamo facendo un percorso, non vogliamo fermarci»